Kisić Tepavčević: Treća doza vakcine od utorka

BEOGRAD - Vakcinacija protiv virusa korona trećom dozom u Srbiji počinje u utorak, najavila je član Kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević.

Tepavčevićeva je rekla da su prve grupe za vakcinaciju oni koji imaju smanjeni imuni odgovor.

"To su pre svega osobe sa različitim imunodeficijentnim stanjima - osobe na hemodijalizi, oni kojima su transplantirani organi, koji su trenutno na imunosupresivnoj terapiji, recimo kod karcinoma različite hemoterapije. Zatim to su stariji od 70 godina, osobe koje se nalaze u ustanovama socijalne zaštite, pre svega u gerontološkim centrima. To su i zaposleni u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite, ali i kategorija putnika u međunarodnom saobraćaju", navela je Tepavčevićeva.

Ona je za RTS rekla i da treću dozu na lični zahtjev mogu primiti i svi građani kojima je prošlo više od šest mjeseci od primanja druge doze vakcine.

"Ništa nije obavezno, ovo su preporuke pre svega za one koji su najugroženiji bilo zbog oboljenja koje imaju, bilo zbog prirode svog posla, ali moguća je i za sve ostale građane kada je prošlo više od šest meseci od druge vakcine", navela je Tepavčevićeva.