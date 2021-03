Kisić: Zatvaranje nije dovoljno ako se ne poštuju mere

BEOGRAD - Moramo da se ujedinimo u borbi protiv virusa inače će trajati u nedogled, poručila je večeras ministarka za rad Darija Kisić Tepavčević i dodala da nedelju dana zatvaranja nije dovoljno ako se ne poštuju sve mjere.

Kisić je gostujući na Televiziji “Vesti” rekla da je teško praviti balans, ali i da ako učimo iz iskustva drugih zemalja možemo da vidimo da zatvaranja nisu dovela do takvih efekata kako se očekivalo i da moraju da se gledaju i ekonomski aspekti.

"Nedelju dana zatvaranja nije dovoljno, ukoliko se ne poštuju sve mere. Čak ni dve niti tri nedelje. Kada bi se čitav svet zatvorio na tri nedelje, osim najneophodnijih službi, virus bi nestao", rekla je ministarka.

Navela je i da kratkoročno zatvaranje nema nikakvog efekta i poručila da je prije za striktno poštovanje svih mjera uz rigorozne kazne.

"Znamo kako se prenosi i znamo šta svako od nas može da učini da se ne zarazi. To ponavljamo više od godinu dana, i svima nam je to dosadilo. Čovek je socijalno biće i to nas razlikuje od drugih, tako da je to neophodno da bi normalno funkcionisali", rekla je Kisić.