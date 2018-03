Kitarović: Evropska komisija potvrdila ono što znamo, Hrvatska kaska za drugima

Komentari: 1

Jednostavno naški

Gospođo Predsjednice, što će vama Evropska komisija da potvrdi propast Hrvatske? Jednostavno, pođite ne dalje od 55 kilometara od Zagreba i vidjećete stanje u Hrvatskoj. Spaljena i sprežena zemlja. Pustinjua bez naroda i ptica, bez plača i osmjeha. Još niste dosegli dno. Približavate se. Nacionalizam će sahraniti Hrvatsku, misu zadušnicu drže vaši bajni naconalisti. Uništili ste jedan narod koji sa jednakim žarom kao i Hrvati borio, gradio i stvarao sve dosadašnje Hrvatske. I rušio one koje nisu valjale. Nije EK načela sve teme, nije dala spcijalistički nalaz stanja oboljele Hrvatske. Ovaj nalaz, potvrda je kao nalaz ljekara opšte prakse. Morate Hrvatsku politiku odvesti do psihijatra, neka je pregleda i lijek preporuči. Granica vam je od Bosanskog Novoga do Slunja šuplja, prazna... jesu li ikada Hrvati graničari bili? Za nekoliko godina Hrvatska počinje, zagorci bi rekli mrijeti na obećanjima. Priznali ili ne, sve dok ne vratite Srbe u Hrvatsku vaše nazadovanje ide brzinom munje!