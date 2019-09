Kitarović citatom Voltera komentarisala hapšenje Duhačeka

ZAGREB - Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović komentarisala je danas hapšenje i novčano kažnjavanje novinara Indexa Gordana Duhačeka, citirajući Voltera.

Grabar Kitarović je na Tviteru napisala da demokratija podrazumijeva slobodu govora i odgovornost za izgovorenu riječ, a potom je citirala Voltera:

“Ja se ne slažem ni s jednom rječju koju si izgovorio, ali ću do smrti braniti tvoje pravo da ih izgovoriš”.

Duhaček je uhapšen juče na zagrebačkom aerodromu zbog navodnog nejavljanja poziv policije.

On je pre godinu dana na Tviteru napisao skraćenicu “ACAB” (All cops are bastards), komentarišući na taj način postupanje policije u jednom zadarskom “fast-fudu”, a u drugom je nedavno satirički prepjevao pjesmu "Vilo Velebita".