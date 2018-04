Kitarović ponovo prozvala Sabor i Vladu: Hrvatska nema više vremena

ZAGREB - Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović izjavila je danas u Šibeniku da Hrvatska više nema vremena i da joj je potreban konkretan akcioni plan, sa fokusom na razvoj i egzistencijalne probleme, te pozvala Sabor i vladu se pozabave ovim pitanjima.

"Kao i cijela Hrvatska i ova županija bilježi rast, ali to nije dosta. Mladi nam odlaze iz Hrvatske, a kad sam izjavila da smo u vanrednom demografskom stanju rekli su da pretjerujem. Vlada je zbog Agrokora pokrenula vanredne mjere i to treba pohvaliti, ali iz Hrvatske je prošle godine iselilo 80.000 ljudi (od toga 40.000 u Njemačku). Zar to nisu vanedne mjere", zapitala je Kitarović.

Ona je upozorila da Hrvatska više nema vremena.

"Treba nam konkretan akcioni plan i zato pozivam i Sabor i vladu da se posvete ovom pitanju. Takođe, treba se posvetiti i decentralizaciji jer nije isto živeti u Zagrebu i Kijevu. Trebaju nam veće plate i standard, a tu država mora da napravi svoje. Kad govorimo o dostojanstvenom životu treba spomenuti i 300.000 blokiranih građana i krajnje je vreme za novi zakon o izvršenju", rekla je Kitarović, koja je po 15 put premjestila svoj kabinet, ovog puta u Šibenik.

Prema njenim riječima, problemi nisu mali, ali ona je, kaže, optimistična i vjeruje da se mogu riješiti.

"Treba nam odlučnosti i moramo staviti fokus konačno na razvoj i egzistencijalna pitanja. Naša država pruža brojne mogućnosti, a naša je odgovornost da ih iskoristimo", zaključila je hrvatska predsjednica.

Kako piše "Jutarnji list", Grabar Kitarović će u naredna tri dana ''stolovati'' u Šibeniku, rodnom gradu svog supruga Jakova.

Tokom tri dana ona će pored Šibenika i Knina, posjetiti i brojna druga mjesta i ostrva u šibensko-kninskoj županiji.

"Radujem se što ću tri dana provesti u ovoj predivnoj županiji poznatoj po svojim prirodnim ljepotama. Ova županija ima i saobraćajnu važnost, što smo dobro spoznali i u Domovinskom ratu i zato osjećamo duboku zahvalnost za sve što su šibenski branitelji napravili za domovinu", rekla je Kitarović.