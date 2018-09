Kitarović u Njujorku: Zabrinuti smo zbog stanja na jugoistoku Evrope

NJUJORK - Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla je u ponedjeljak u Njujorku, nakon sastanaka s glavnim sekretar Svjetske organizacije Antoniom Guterešom, da s njim dijeli zabrinutost oko stanja na jugoistoku Evrope uoči važnih procesa koji će uslijediti kroz kraće vrijeme.

"Bio je to vrlo produktivan susret. Poštujem činjenicu da on ovih dana ima 128 susreta pa smo dogovorili da ćemo nastaviti dijalog. Dijelimo zabrinutost za stanje na jugoistoku Evrope, niz procesa koji se otvaraju u predstojeće vrijeme, počevši od izbora u Bosni i Hercegovini i činjenice da nije izmijenjen Izborni zakon, preko pregovora između Beograda i Prištine, do iščekivanja rezultata makedonskog referenduma o imenu te države", rekla je hrvatska predsjednicima novinarima nakon sastanka s Guterešom.

Dodala je da glavni skretar UN-a jako dobro poznaje stanje na jugoistoku Evrope i "htjela bih da se i malo više uključi, da zajedno pokrenemo neke incijative koje će više voditi rješavanju otvorenih pitanja i trajnom miru na jugoistoku Evrope. Tu smo dogovorili daljnju saradnju, susrete i razgovore".

O dijalogu Beograda i Prištine razgovarala je, kako je kazala, i s kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem.

"Zanimljivo je bilo razgovarati s predsjednikom Kosova Tačijem upravo o odnosu Beograda i Prištine i ovome posljednjem što se čuje oko moguće razmjene teritorija. Mi smo tu vrlo oprezni i prenijela sam naše argumente odnosno stajalište i činjenicu da načelo Badinterove komisije o granicama na teritoriju bivše Jugoslavije mora ostati uklesano u kamenu".

Hrvatska predsjednica trebala je u utorak održati govor pred Opštom skupštinom UN-a, ali je na njenu molbu govor premješten na srijedu kako bi imala više vremena za bilateralne susrete.