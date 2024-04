Klizište na gradilištu u Beogradu, dio ulice propada u rupu (VIDEO)

​BEOGRAD - Na gradilištu u Preševskoj ulici, gdje je juče oko 15.00 časova došlo do klizišta, vlada muk. Radnika nema, gradilište nije obezbijeđeno, a velika rupa u asfaltu govori o onome što je juče zabrinulo stanovnike ovog dijela grada.

Na potpornom zidu vidljiva je pukotina, dok su četiri šipa ogoljena, a ostaci zemlje koji su se obrušili prisutni su u rupi gradilišta. Kako nezvanično mediji saznaju od komšija, bager je izvadio većinu zemlje, a komunalna policija bila je do skoro na terenu.

Kao i medije, i komunalnu policiju je prema riječima komšija, začudilo kako niko ne čuva gradilište. Jedna od komšinica, koja je željela da ostane anonimna, ispričala je za "Telegraf" da su prve probleme počeli da primjećuju još prije mjesec i po dana. Prvo su vidjeli da asfalt puca, a zatim su primjetili i pukotine na sopstvenim zidovima u stanu.

"Čini mi se da je 17. januara počela da se gradi zgrada, sestre koje su živele u toj kući, su je prodale investitoru, i krenula je gradnja. Pre mesec i po dana smo primetili pukotine na delu između asfalta i zgrade, krenulo je da se odvaja. Pre tri nedelje u stanu su počele da nam se pojavljuju sitne pukotine. Obavešteni su radnici, ulazili su i rekli "to je ništa, rešićemo" priča komšinica.

Vjeruje da se gradnja odužila, odnosno da je sve ostalo na temeljima, jer su prilikom iskopavanja, radnici naišli na problem sa podzemnim vodama. O tome svjedoči voda koja je i sad prisutna na gradilištu, a kiša dugo nije pala u Beogradu.

Odmah do gradilišta nalazi se stambena zgrada dok je s druge strane kuća, koja je prodata drugom investitoru. Komšinica je ispričala šta je prethodilo jučerašnjem klizištu.

Video možete da pogledate OVDJE.

"Jako teške mašine su tu, ništa nije obezbeđeno. Primetili smo da je deo trotara krenuo, oni tome nisu davali značaja, kontaktirali smo inspekciju pre tri nedelje, niko se nije pojavljivao sve do juče kada sam čula lupanje kamenčića i videla da potporni zid ide napred" priča žena i dodaje da su juče preko dan četiri šlepera došla i nasula šljunak, da bi poravnali troatar sa zidom.

Ali sudeći po prizoru, asfalt nije izdržao.

"U 15.00 časova je krenulo, ceo dan smo proveli na ulici. Jedan čovek u kući do je ostao da spava tu, iako je njegova kuća sa donje strane skroz pukla. Ne bih mnogo prilazila do te kuće. Sve je odjednom krenulo, rekli su nam sinoć da nemamo razloga da brinemo, ali mi smo svi u strahu, to nisu male stvari" poručuje ova žena za "Telegraf".

Nakon incidenta, bager je dolazio, priča žena, da otkopa dodatno ono što je nasuto, kako bi se smanjio pritisak. Međutim, sada na gradilištu nema nikoga.

Takođe, jedan od komšija ističe da je problem i gradilište iznad.

"Ova ulica nije za kamione, kada prolaze, sve se trese" poručuje.

U međuvremenu, pojavila se još jedna rupa, koja prijeti da povuče još veći dio asfalta sa sobom.

