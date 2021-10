Knežević: Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori značajno narušena

​PODGORICA - Odbor za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore ocijenio je danas da je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori u značajnoj mjeri narušena, te apostrofirao važnost preduzimanja aktivnosti kako bi ona bila poboljšana.

Predsjednik Odbora Milan Knežević predstavio je jednoglasno usvojeni izvještaj sa višečasovne sjednice na kojoj su saslušani potpredsjednik Vlade Dritan Abazović, vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Dražen Burić i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.

Knežević je rekao da je tokom rasprave konstatovano da je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori, posebno imajući u vidu posljednja dešavanja, u značajnoj mjeri narušena, te da postoji opravdana opasnost za njeno dalje urušavanje.

Prema njegovim riječima, Odbor je posebeno istakao da nedavni događaji u bezbjednosnom sektoru u značajnoj mjeri stvaraju osjećaj nesigurnosti kod građana.

Knežević je rekao da je apostrofirana važnost preduzimanja aktivnosti kako bi bezbjednosna situacija bila poboljšana, pozivajući sve činioce sistema bezbjednosti da hitno reaguju.

Prema njegovim riječima, Odbor je odlučio da Skupštini neće predložiti zaključke ovim povodom.

Abazović je rekao da je situacija bezbjedna i redovna.

Odgovarajući na pitanje kako može ocijeniti da je situacija redovna, ako je glavni specijalni tužilac prisluškivan, Abazović je rekao da se Vlada obavezala da će raditi protiv zloupotreba bivšeg sistema.

Komentarišući hapšenje bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Dejana Peruničića, Abazović je rekao da lično ne prihvata logiku da je Peruničić kriv za sve.

"Sigurno postoji odgovornost direktora ANB, ali mene ne mogu da ubijede da je on nalogodavac. To što je pušten, to je priča za sebe", naveo je Abazović.

On misli da su slučajevi prisluškivanja glavnog specijalnog tužioca i samoubistva bivšeg službenika ANB-a Luke Bulatovića povezani, ali da ne ne želi da ulazi u istragu.

Odbor je na današnjoj sjednici saslušao i direktora ANB-a Dejana Vukšića i šefa specijalnog policijskog odjeljenja Dragana Radonjića.