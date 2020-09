Knežević: Imamo "uslov svih uslova" za ulazak u novu vladu

PODGORICA - Jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević kaže da ta stranka ima preduslov da uđe u vladu Crne Gore, a to je povlačenje Zakona o slobodi veroispovijesti.

On je gostujući na televiziji B92 rekao da je povlačenje tog zakona "uslov svih uslova" i da to može da učini Skupština crne Gore i prije formiranja nove vlade.

"Mi ćemo tražiti od Zdravka Krivokapića i parlamentarne većine da se već sad potpiše povlačenje zakona o slobodi veroispovijesti i da se potpiše temeljni ugovor sa SPC i patrijarhom Irinejom i Sinodom SPC. DF će tražiti kao preduslov za bilo kakve dogovore oko formiranja Vlade da trenutna parlamentarna većina povuče antipravoslavni i antisrpki Zakon o veroispovijesti, jer smo to obećali građanima. Nakon toga se stiču uslovi da se potpiše temeljni ugovor sa SPC i zaštite naše svetinje u Crnoj Gori. Poslije ćemo se dogovarati oko personalnih rješenja u vladi", rekao je on.

On je rekao da je "šizofreno-kontradiktorna" situacija da predsjednik Crne Gore i lider DPS Milo Đukanović optužuje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je srušio vlast Đukanovića, dok jedan od vlasnika Vijesti Željko Ivanović optužuje Vučića da ruši opozicionu vladu koja još nije formirana.

"Istina je u sljedeće, upravo je koncern Vijesti od srpske marketinške firme uzeo 1.700.000 evra na ime marketinških usluga. Nisu bili gadljivi na srpske pare", ocijenio je Knežević.

"Ono što je očigledno, mi nismo ni stigli do personalnih rješenja jer Dritan Abazović, lider koalicije "Crno na bijelo" traži da Srbi ne mogu biti na fuknkcijama bezbjednosti. Mi to ne prihvatamo, da se dijelimo na podobne i nepodobne Srbe", naveo je on.

Kako je rekao, Demokratski front ima obavezu prema svojim glasačima.

"Pobijedio je srpski narod, mi ne razmišljamo o personalnim rješenjima ali branimo interese srpskog naroda", kazao je Knežević.

Knežević je kazao da je takozvana "afera državni udar" 2016. imala za cilj da se sklone Andrija Mandić i on iz političkog života.

"Sticajem okolnosti očekuje se da Apelacioni sud početkom oktobra ima sjednice na kojima će razmatrati naše žalbe. Ne bi me iznenadilo da Apelacioni sud potvrdi presude Mandiću i meni jer je potrebno da se najeksponiraniji predstavnici Srba budu stigmatizovani kao zločinci", kazao je on.

On je kazao da Mandić i on ne žele da opterećuju koaliciju ni mandatara.

"Andrija Mandić i ja smo se zavjetovali u manastiru šta ćemo da uradimo ako neko bude pokušao da uradi nešto protiv nas. Uradićemo sve da zaštitimo pravdu, zakon i čast naših porodica", rekao je on.

Knežević je rekao da su neformalni centri moći pokušali da utiču na formiranje Vlade podjelom na nepodobne i podobne Srbe.

"Mi smo se oko mandatara dogovorili sa SPC, dominantno sa Amfilohijem i Zdravko Krivokapić je rezultat našeg dogovora sa Amfilohijem", kazao je on.