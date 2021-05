Knežević: Krivokapić izbjegava potpisivanje Temeljnog ugovora

PODGORICA - Član predsjedništva crnogorske koalicije Demokratski front, Milan Knežević, osvrnuo se danas na poteze crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića prije, tokom i poslije posjete SPC u Beogradu, i ocijenio da predsjednik Vlade Crne Gore očigledno izbjegava da potpiše temeljni ugovor sa SPC.

"Svakom je jasno da se izbor vladike Joanikija za novog mitropolita crnogorsko-primorskog nije dovodio u pitanje. Ali postavlja se drugo pitanje koje glasi zašto premijer Krivokapić izbjegava potpisivanje Temeljnog ugovora između države Crne Gore i SPC? Nas u Crnoj Gori to zabrinjava jer u tome vidimo da se ohrabruje crkveni separatizam. Eto, sada imamo ozbiljnu krizu koju je produkovao Krivokapić", izjavio je Knežević za TV Pink.

On je ocijenio da je Krivokapićeva izjava uoči odlaska u Beograd da neko priprema aferu da bi ga proglasio izdajnikom i vinovnikom državnog udara, mogla da se očekuje.

"Oni koji ga bolje poznaju znaju da on funkcioniše u teorijama zavjera, ali jedini koji je napravio aferu je on sam. On je u roku od dva sata odustao od puta u Beograd, pa je onda odlučio da ipak ide, a kada je došao na razgovore u Patrijaršiju SPC u Beogradu odlučio je ipak da ne potpiše Temeljni ugovor", rekao je Knežević.

"Aferu je sam produkovao i izdao sve ono za šta smo se zalagali u Crnoj Gori. On, po svemu sudeći, očigledno ne želi da potpiše Temeljni ugovor sa SPC", zaključio je član predsjedništva Demokratskog fronta Milan Knežević.