Knežević: Porastao broj Srba u Crnoj Gori

PODGORICA - Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević istakao je da je broj Srba u odnosu na prethodni popis u Crnoj Gori porastao za gotovo 15 odsto, a da je porastao i broj onih koji govore srpskim jezikom.

"Ako se dodaju oni koji govore srpsko-hrvatskim jezikom, to je 45 odsto ljudi koji su lingvistička većina", naveo je Knežević.

On je čestitao svim građanima Crne Gore koji su učestvovali u popisu stanovništva čiji su rezultati objavljeni danas, a posebno onima koji su imali hrabrosti da se nacionalno izjasne kao Srbi.

Knežević je podsjetio javnost na proces sistematskog degradiranja srpskog jezika, kulture i duhovnosti od bivše DPS-ove vlasti.

"Prvo su nam zabranili srpski jezik, utamničili po ministarstvima, skrnavili po udžbenicima, proglasili personama non grata Jovu Zmaja, Desanku Maksimović... Našu djecu po školama su učili da je sve to isto samo malo drugačije i da je in govoriti crnogorskim jezikom, a da je srpski staromodan i da podsjeća na prošlost koje bi trebali da se stidimo", napisao je Knežević na "Fejsbuku".

Knežević je dodao da su onda Srbe progonili što su glasali za zajedničku državu sa Srbijom, sudili im "i presuđuvali punih deceniju i po od crnogorske nezavisnosti".

"Tri puta su nas proglašavali genocidnima. Našu braću, rođake i prijatelje koji žive u Srbiji su proglašavali za antidržavne elemente i stvarali atmosferu da je u Crnoj Gori grijeh, kazna i zločin biti Srbin", ukazao je Knežević.

Prema rezultatima popisa, sprovedenog krajem prošle godine, a objavljenih danas, u Crnoj Gori ima 41,12 odsto Crnogoraca, Srba 32,93 odsto, srpskim jezikom govori 43,18, a crnogorskim 34,52 odsto, pravoslavaca je 71,10 odsto, građana islamske vjere je 19,99 odsto, a katoličke 3,24 odsto.

