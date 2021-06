Knin oplakuje preminulog dječaka: "Bog zna šta se ocu dogodilo"

KNIN - Knjinjani oplakuju nakon nezapamćene tragedije koja je zadesila njihov grad u utorak kada je u zaključanom autu preminuo petogodišnji dječak.

"Ova tragedija koja se dogodila ovoj mladoj porodici kojoj se u očevom BMW-u ugušio petogodišnji sin je najveća otkad sam ja došao u Knin", govori za Jutarnji list jedan Kninjanin koji se doselio iz BiH.

Protiv dječakovog oca, 34-godišnji profesionalni vojnik rodom iz Vinkovaca, podnesena je krivična prijava jer je 8. juna u jutarnjim satima u Kninu neodgovornim postupanjem prema svom djetetu grubo zanemario roditeljsku dužnost te time prouzrokovao njegovu smrt.

On je u utorak oko 16.45 sati doveden u Policijsku stanicu Knin, a petnaest minuta nakon toga i uhapšen. Oduzeto mu je odmah i legalno oružje koje je posjedovao, a angažovan mu je i advokat po službenoj dužnosti. Nalazio se kod pritvorskog nadzornika te je priveden Županijskom državnom tužilaštvu u Šibeniku, a u srijedu poslijepodne je pušten na slobodu.

Još nisu stigli rezultati obdukcije. Tako se ne zna ni kada je ni kako umro petogodišnji dječak, ali po svemu sudeći uzrok smrti je gušenje.

"Dječak bi za tri mjeseca napunio šest godina i on bi sigurno lupao nogama i rukama u automobilu da nije spavao kad mu je otac nakon poziva otišao u kasarnu, a njega ostavio. Dječak nije bio zavezan i ja mislim da je on umro u snu jer je temperatura u automobilu bila užasna, ona ga je najvjerojatnije i dovela u to besvjesno stanje. Ovdje su juče cijeli dan radili radnici na gradilištu, bučio je bager, ovdje su dva stambena bloka, stalno prolaze šetači i nemoguće je da nitko ne bi vidio ni čuo da je dijete zapomagalo ili udaralo u autu", govore dvije stanarke zgrada u susjedstvu mjesta tragedije.

"Ispada da mu je dijete umiralo i umrlo niti stotinjak metara od kasarane u kojoj radi u koju je otišao, a po dijete se vratio tek kada mu je žena došla u vrtić po maloga oko 15 sati i petnaest minuta i vidjela da dijete nije u vrtiću. E da su se barem tokom dana njih dvoje čuli", govori nam osoba koja poznaje 29-godišnju majku djeteta. Porodica je živjela na više adresa.

Po rekonstrukciji događaja ispada da je 34-godišnji vojnik u automobil sjeo sa svojom ženom i sinom. Ženu je najprije odveo na posao na rotoru u Kninu gdje radi u jednoj prodavnici cipela, da bi on dalje s djetetom produžio u vrtić u koji to jutro nije došao jer je prije toga "skoknuo" u kasarnu , a dijete ostavio u BMW-u tik uz cestu.

Koji je to tako važan poziv bio i je li uopšte bilo poziva, šta se čovjeku dogodilo, teško je reći, ali je on cijelo vrijeme, saznaje Jutarnji, navodno imao viziju da ga je ostavio u vrtiću te se onesvijestio kada je došao do svog BMW-a i ugledao svog sina mrtvog.

"Bog zna što se čovjeku dogodilo u glavi, u kakvom je on stresu, ali reći da on nije brinuo za to dijete i reći da ga nije volio bilo bi svetogrđe. Njih troje se nisu razdvajali, a majka je pokojnog dječaka jedva donijela na svijet jer ima problema sa šećerom. Ne znam kako će oni sada, kako uopšte živjeti s ovom tragedijom i neka im Bog bude u pomoći", govori jedna žena koja ih poznaje.

Kaže nam da je majka djeteta rodom iz Kaštela, da joj je otac došao u Kninu raditi na željeznici, da ima i par sestara.

"Kada god bude ovom cestom s roditeljima prolazio bilo koji plavokosi mališan, uvijek ću misliti da je to on", rekla je mještanka.

Otac je kako sazanaje Jutarnji list do osamnaeste godine imao dva razbojništva i jedna pokušaj razbojništva u trgovini Boso u Vinkovcima. To je bilo 2005. godine kada nije ni imao osamnaest godina.

Mladiću su te kazne ušle u rehabilitaciju i zato je mogao i potpisati profesionalni ugovor u vojsci te je i formalno pravno neosuđivan čovjek, a mladenački hirovi su ostali daleko iza njega.

Na vratima prostora gdje je zaposlena dječakova majka stoji na dva mjesta obavijest da je trgovina zatvorena zbog smrtnog slučaja.