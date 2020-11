Ko bi mogao biti novi patrijarh? Kandidat i banjalučki vladika

Izborni sabor SPC najvjerovatnije će biti krajem januara ili početkom februara, a najveće šanse da uđu u izbor za jednog od tri kandidata za patrijarha ima sedam episkopa.

To su, kako saznaje Kurir, Porfirije, mitropolit zagrebačko-ljubljanski, Jovan, vladika šumadijski, Irinej (Bulović), vladika bački, Jefrem, vladika banjalučki, Hrizostom, mitropolit dabrobosanski, Joanikije, vladika budimljansko-nikšićki i administrator Mitropolije crnogorsko-primorske, i Grigorije, episkop diseldorfski i nemački.

Patrijarh se bira tako što Sabor glasa, a imena trojice kandidata s najvećim brojem glasova stavljaju se u koverte, koje potom izvlači jedan od monaha. Kako saznaje Kurir, to bi trebalo da bude iguman manastira Sveti Sisoje Matej.

Ovako stoje stvari

"Od ove sedmorice vladika, episkopi Joanikije i Jefrem sigurno će biti dvojica od trojice kandidata za patrijarha. Kada je riječ o trećem kandidatu, Irinej, vladika bački, i Porfirije mogu da računaju na podjednaki broj glasova. Međutim, kako nijednom od njih dvojice i nije stalo do te funkcije, obojica su spremni da se sklone u korist ovog drugog ako dođe do situacije da imaju isti broj glasova", kaže izvor Kurira iz SPC.

Vladika Joanikije, navodi dalje izvor "Kurira", ima veliku podršku ljudi iz Sabora koji su bili bliski Amfilohiju, što nije zanemarljiv broj.

"Iako se Joanikije dobro kotira u Saboru, minus mu je što je politički "svrstan". On je naročito blizak s Mlađanom Đorđevićem, a Joanikije je čak krstio jedno od njegove djece. Đorđević zato na sve načine pokušava da izlobira za njega. S druge strane, iako vladika Grigorije, zbog svojih posljednjih izjava, važi za opozicionog čovjeka, on više sam sebe gura za poziciju kandidata za patrijarha nego što neko lobira za njega. Grigoriju i jeste cilj da uđe u izbor za patrijarha, ali od ove sedmorice upravo on ima najmanje šanse", ističe izvor "Kurira"

Vjerski analitičar Draško Đenović podsjeća da je Irinej (Bulović) već više puta viđen u ulozi patrijarha, ali da to ne mora ništa da znači, jer su protekla dva puta za patrijarha izabrani autsajderi, to jest da ni Irinej ni Pavle nisu bili favoriti.

Šta je kome plus

"Porfirije se spominje već neko vreme, ali je mlad, ima samo 60 godina. Hrizostom spada u umerenu struju, međutim, on je svojevremeno napustio svoju eparhiju tokom rata, a morao je, po meni, tamo da ostane i po cenu života. Irinej organizovano vodi svoju eparhiju, za poslednju dvojicu patrijarha bio je siva eminencija", kaže Đenović i dodaje:

"Mislim da će Joanikije pre zameniti mitropolita Amfilohija, a kod Jefrema je najveći adut to što je tih."

Prema oceni Željka Injca, jverskog analitičara, naredni patrijarh će se birati između Jovana Ćulibrka, Joanikija i Porfirija.

Kako se bira patrijarh?

- Apostolski žrijeb pri izboru poglavara SPC, koji propisuje Ustav SPC, uveo je još patrijarh German 1967

- Patrijarh može da bude svako ko je "eparhijski episkop najmanje pet godina"

- Kandidati (za patrijarha) ne mogu da budu penzionisane vladike

- Procedura nalaže da trojicu kandidata tajnim glasanjem bira Sveti arhijerejski Sabor

- Kada se saznaju imena onih koji su dobili natpolovičnu većinu glasova, prelazi se na biranje žrijebom, to jest "apostolskim načinom"

- Tri imena se stavljaju u zasebne koverte, a one u jevanđelje

- U tačno određenom dijelu službe jedan od monaha kog je izabrao Sabor izvlači kovertu ispod korica jevanđelja u kojoj je ime novog patrijarha

- Istovremeno se otvaraju i druge dvije koverte. To se čini kako bi se svi episkopi pojedinačno uverili u regularnost izbora, kao i zbog toga da se to zapisnički konstatuje