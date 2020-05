Ko bi pobijedio da se u Hrvatskoj glasa u nedjelju

ZAGREB - Da se u Hrvatskoj glasa ovu nedjelju HDZ bi sa 29,7% bio relativni pobjednik.

Tačno ili samo jedan posto manje ima SDP koji je ovaj mjesec na 28,7. I dalje je treća i jedina koja još prelazi izborni prag Škorina stranka. Ali je sad bliže devet nego 10 odsto (9,3%), podaci su HRT-ovog HRejtinga.

Prvi ispod praga je Most (4,3%) koji je prije tri dana odlučio da će u julu sam tražiti svoju sreću.

Bez koaliranja s jačim partnerom, nikakve šanse za ulazak u Sabor nema nijedna od preostalih 13 stranaka iz istraživanja. Ni HSS (2,2%), ni Pametno (1,7%), a ni IDS (1,6%) da je Hrvatska jedna izborna jedinica. HNS bi zaokružilo manje od jedan i pol posto (1,4%) birača, a oko jedan se vrte: HSU (1,1%), Bandićeva (1,0%), Pernarova (0,9%) i stranka Anke Mrak Taritaš (0,8%) koja je izjednačena sa Živim zidom (0,8%).

Slijedi ga nova opcija - Stranka s Imenom i Prezimenom (0,7%) koja si je za glavnog stratega uzela Ivicu Relkovića, istog onog političkog analitičara koji je bio Mostov taktičar kad je ta stranka osvojila 15 mandata. Začelje HRrejtinga "drže" Škorini partneri - Neovisni za Hrvatsku (0,6%) i Hrvatski suverenisti (0,6%) te HSLS (0,6%).

Nešto veća promjena u odnosu na prošli mjesec dogodila se samo kod SDP-a i neodlučnih birača. Svi ostali padovi ili usponi mjere se u promilima.

S popuštanjem epidemije korona virusa, popustio je, čini se, i rast HDZ-a, pa je u odnosu na april kad je skočio za više od 2,5% i time se opet vratio na vrh, ta stranka sad u zanemarivom, ali ipak minusu (-0,2%).

SDP je nakon dvopostotnog prošlomjesečnog pada, sad narastao za 1,3%.

Škorin Domovinski pokret gotovo je na istom (+0,1%), a nešto više, ali takođe sitno, narastao je Most (+0,3).

Ono što bi bilo dobro da najmanje raste, raslo je najviše - broj neodlučnih birača - trenutno ih je 12% (+1,4%).

Kako bi koja stranka prošla kad bi Hrvatsku podijelili u pet statističkih cjelina:

Rezultat po regijama ugrubo bi glasio: HDZ-SDP tri naprema tri.

U četiri najjužnije županije suvereno "vlada" HDZ. Njega bi ondje zaokružilo više od 40% birača. SDP je izbor za njih dvostruko manje. Izborni prag prelazi još samo Most, a pragu nadomak je Škorin Domovinski pokret. Blizu praga u Dalmaciji samo je bračni par Puljak.

U Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji te senjskom primorju - obrnuto! Tu suvereno vlada lijevi centar predvođen SDP-om koji dobiva više od 34%, a IDS više od 14,5%. Između njih je HDZ na tačno 24%. Niko više tu ne uspijeva doći ni do 2,5 odsto biračke potpore.

Na istoku Hrvatske HDZ je prošli mjesec bio 18% jači od SDP-a, a ovaj je samo tri. Najviše mu je glasova očito uzeo Škoro koji je u svom kraju skočio na 20%. Skok se ovdje dogodio i HSS-u, pa se u Slavoniji i Baranji približio izbornom pragu.

Samo tri stranke prelaze prag i u izbornoj jedinici koja bi se prostirala od Like preko Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke do Karlovačke županije. Uz HDZ i SDP prošli je mjesec to bio Škoro. No ovaj je - Most, koji je sad na gotovo 7%, dok se Škorina aprilska podršaka prepolovila, pa je u centralnoj Hrvatskoj trenutno ispod praga.

Međimurskoj, Varaždinskoj, Krapinsko-zagorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji prvi je izbor SDP, drugi HDZ, treći Škoro i dalje više niko. HNS koji je prošli mjesec na sjeveru Hrvatske imao više od 7% podrške, pao je ispod 3,5 odsto.

Aprilski zaostatak od gotovo 10 posto za SDP-om u Zagrebu i okolici, HDZ je prepolovio. Pa je SDP sad na malo manje od 30%, a HDZ na malo više od 25. Deset odsto uzima Miroslav Škoro. U Zagrebu i okolini, zagrebački gradonačelnik je prvi. Ali ispod izbornog praga.