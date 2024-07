Ko je Faton Hajrizi, osumnjičeni za ubistvo policajca: Prvi put ubio s 15 godina

Na mjestu ubistva pograničnog policajca Nikole Krsanovića i ranjavanja njegovog kolege Vjekoslava Ilića, pronađeni su kosovski pasoš i njemačka lična karta na ime Artana Hajrizija, čiju je sliku iz dokumenata MUP ustupio svim medijima, da bi se oko podneva ispostavilo da osumnjičeni nije Artan, već njegov stariji brat Faton, koji je nedavno pobjegao iz zatvora.

Artan Hajrizi se javio kosovskim medijima iz Njemačke, gdje ima stalni boravak i radi kao građevinski radnik, uz priču da mu je njegov stariji brat Faton ukrao dokumenta. Faton se još nalazi u bjekstvu na nepoznatoj lokaciji, a za njim na području Loznice traga više od 150 pripadnika MUP Srbije, kao i helikopteri policije. Srpski policajci nisu jedini koji tragaju za Fatonom, koji se nalazi i na potjernici kosovske policije.

Više od 150 službenika MUP traga za napadačem koji je ubio jednog, a ranio drugog policajca: Osumnjičeni Hajrizi tvrdi da je u Nemačkoj i da mu je brat ukrao pasoš

Faton je pobjegao 6. jula iz zatvora Smrekovnica, a to mu je bilo ukupno deveto bjekstvo iz zatvora, po čemu je rekorder na Kosovu. Motiv najnovijeg bekstva iz zatvora, kako je objasnio na društvenim mrežama, bilo je zlostavljanje koje je trpeo, objavili su kosovski mediji, a preneo je Kossev.

“Napustio sam Kosovo jer sam bio proganjan. Bio sam psihički zlostavljan, nisam više mogao izdržati. U ovakvom stanju neću se vratiti u zatvor. Zatvorenici tamo pate, kaucija se ne daje, ne tretiraju se svi isto”, rekao je on.

U svojim objavama na društvenim mrežama takođe je naveo da nije državni neprijatelj broj 1, za šta ga je proglasila kosovska policija koja s njim ima neraščišćene račune jer je Faton, tokom svojih brojnih bjekstava iz zatvora, ranio i nekoliko kosovskih policajaca.

Upravo je Kosovska policija raspisala za Fatonom potjernicu i pozvala građane da bilo kakvu informaciju o njemu proslijede najbližoj policijskoj stanici. Hajrizi nije izveo nikakvo spektakularno bjekstvo, već se jednostavno nije vratio s vikenda na koji je pušten, a zbog njegovog bjekstva suspendovana su dvojica službenika zatvora.

Ovo posljednje bjekstvo je deveti put da Faton Hajrizi bježi iz zatvora na Kosovu. On je javnosti posto poznat poslije ubistva ruskog vojnika, pripadnika KFOR-a, 2000. godine, a taj zločin je izvršio kad je imao samo 15 godina. Zbog ovog ubistva osuđen je na 27 godina zatvora, ali je po prvi put pobejgao poslije samo tri dana provedenih iza rešetaka zatvora u Kosovskoj Mitrovici. Kao motiv, Hajrizi je naveo da je ruskog vojnika ubio jer ga je „vidio da vređa neke Albance“.

Fatona Hajrizija tada su uhapsili pripadnici KFOR-a, ali je on vrlo brzo ponovo pobjegao, ovog puta iz zatvora u Prištini. Ponovo je hapšen i ponovo je bježao, a 2012. godine uspio je da utekne iz vojne baze.

Smjenjivali su se hapšenja, odlazak u zatvor i bjekstva, a Faton Hajrizi, koji za sebe kaže da je patriota, prilikom bjekstva poslije pljačke zlatare u Glogovcu pucao je i ranio dvojicu policajaca i vlasnika zlatare. Nakon toga je učestvao i u pucnjavi u kojoj su opet ranjena dva kosovska policajca koji su pokušali da zaustave automobil u kome su se nalazili osumnjičeni za pljačku, među njima i Faton.

Zanimljivo je da je uhapšen prije nego što je završio školovanje, pa je srednju školu nastavio u zatvoru 2018, poslije skoro 20 godina pauze dok je što boravio u zatvoru, što bježao iz njega.

Pogranični policajac Nikola Krsmanović (34) ubijen je u četvrtak, jedan sat poslije ponoći, dok je njegov kolega Vjekoslav Ilić (50) teško ranjen prilikom kontrole vozila u Lipničkom Šoru, kraj Loznice.

U prvom trenutku napadači su uspjeli da pobjegnu, a na mjestu pucnjave pronađena su dokumenta na ime Artana Hajrizija, i to pasoš takozvanog Kosova i njemačka lična karta. MUP Srbije je tada objavio da je Artan osumnjičen za ubistvo jednog i ranjavanje drugog policajca, da bi se kasnije ispostavilo da je u pitanju ipak stariji brat, Faton, prenosi Nova.rs.

