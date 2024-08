Ko je Hrvat koji preuzima čelno mjesto evropskih obavještajaca?

Direktor Bezbjednosno obavještajne agencije (SOA) Hrvatske Daniel Markić od septembra preuzima Obavještajno analitički centar EU (EU INTCEN), a Markićev prvi pomoćnik Hrvoje Omrčanin biće imenovan zamjenikom direktora te će, nakon Markićeva odlaska, voditi agenciju do izbora novog direktora.

Markićev odlazak u tzv. evropsku SOA potvrdio je premijer Hrvatske Andrej Plenković rekavši kako je dogovoreno da mu se mandat produži za dva mjeseca, nakon čega će se “vratiti na tu temu.” Mandat na čelu SOA do 31.8. produžio mu je predsjednik Zoran Milanović koji će mu u utorak 27.8. uručiti posebno priznanje.

“Predsjednik Republike odlikovat će v.d. direktora Bezbjednosno-obavještajne agencije Danijela Markića Redom kneza Branimira s ogrlicom, za lične zasluge stečene u promicanju međunarodnog položaja i ugleda Republike Hrvatske i njenog odnosa s drugim državama na području sigurnosno-obavještajnog rada”, saopšteno je iz Kancelarije predsjednika Hrvatske.

Kad mandat privremenom šefu SOA istekne, on će dakle preuzeti palicu evropskih obavještajaca… A o kome se radi? Daniel Markić je četvrti direktor SOA, a na dužnost je imenovan 05. maja 2016. godine. Na drugi mandat imenovan je 06. maja 2020. godine. Rođen je 1972. godine u Parizu u Francuskoj. Oženjen je i ima četvoro djece. Specijalizovo je međunarodno i evropsko pravo. Profesionalnu karijeru je započeo 1991. godine kao pripadnik specijalnih jedinica Glavnog štaba Hrvatske vojske, gdje je napredovao do čina majora.

Intrigantna biografija

1994. godine iz Hrvatske vojske prelazi u Hrvatsku izvještajnu službu (HIS) gdje ostaje do 2001. godine. U HIS-u je obavljao rukovoditeljske poslove u operacijama i međunarodnoj saradnji. 2001. godine iz HIS-a odlazi u diplomatiju te do 2005. godine radi kao prvi sekretar u Misiji Republike Hrvatske pri EU u Briselu, Belgija. Nakon diplomatske karijere prelazi u Obavještajnu agenciju (OA) gdje je obavljao poslove voditelja međunarodne saradnje.

U novoformiranoj Bezbjednosno-obavještajnoj agenciji (SOA) rukovodio je poslovima u operacijama, obrazovanju i međunarodnoj saradnji do 2016. godine, kada je imenovan direktorem SOA”, stoji na stranici SOA. A na poziciju je prvi puta došao u vrijeme one neobične vlade s nestranačkom premijerom Tihomirom Oreškovićem. Tada je američki Hrvat Dragan Lozančić predložio je kanadskom Hrvatu Tihomiru Oreškoviću da za novog direktora SOA imenuje francuskog Hrvata Daniela Markića. Tako je otprilike izgledao scenario prije nego što se hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović složila da Lozančićev nasljednik postane šef za međunarodne aktivnosti SOA Daniel Markić…

Stručnjak za bezbjednost Željko Cvrtila prokomentarisao je šta znači odlazak Markića na čelno mjesto evropskih obavještajaca.

“Nisam vidio nikakvih značajnih uspjeha koje je SOA napravila. Ne vidim ih pogotovo u smjeru u kojem bi SOA se trebala ključno baviti. A to je opstanak i prosperitet hrvatskog naroda. Hrvatski narod je pred demografskim slomom i nestankom. Što se prosperiteta tiče, tu smo gdje jesmo. Koliko je tu kriv Markić ili nije, teško je reći zato što on radi u okvirima zakona i propisa koji su mu postavljeni. A to donosi Sabor i politika. Ova nova uloga – Mislim da je to dobro što ide netko iz Hrvatske tamo. Ali mislim da bez potpore koja je bila izvana jer je on francuski državljanin pa je imao njihovu podršku, ne bi bilo ništa. Oni tu zato imaju svoje interese, a teško je raditi za više interesa”, rekao je Cvrtila, prenosi Dnevno.hr.

