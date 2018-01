Ko je Kadri Veseli, glavni obavještajac među kosovskim Albancima?

Kadri Veseli (Veselji) (50), sadašnji predsjednik Demokratske partije Kosova i tamošnje skupštine, važi za glavnog obavještajca među kosovskim Albancima.

U podacima srpskih službi za njegovo djelovanje tokom sukoba nema puno podataka sem da je u jednom trenutku rukovodio tajnom službom OVK G2. Zna se i da je poslije prvih terorističkih napada pobjegao u privremeno Švajcarsku, gdje je uspio dobiti status političkog azilanta.

Nakon sukoba 1999. godine i stacioniranja međunarodnih snaga na KiM, Tači ga je postavio na dužnost šefa ŠIK-a. Ova tajna služba usko je vezana za njegovu i Tačijevu stranku DPK i njeno djelovanje je, prema podacima srpskih službi, kriminalno - od trgovine oružjem, drogom, naftom i drugom akciznom robom do ubistava.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon ubistva srpskog političara Olivera Ivanovića, označio je Veselija kao pravog vladara Kosova, dodavši da to nisu Hašim Tači, Ramuš Haradinaj ili Badžet Pacoli.

Vjeruje se da ŠIK i danas kontroliše tokove novca na KiM

Vjeruje se da paraobavještajna struktura ŠIK i danas kontroliše tokove novca na KiM, kriminal, javna preduzeća, tendere, kao i da je odgovorna za brojne likvidacije.

Obavještajna služba ŠIK zvanično je ugašena 2008, a ime Kadrija Veselija se uz Tačija spominje u izveštaju Saveta Evrope u aferi trgovine ljudskim organima, uglavnom srpskih zatvorenika, tokom rata 1989–1999. godine.

Veseli: Albanci se neće zaustaviti do Niša

Veselijeva nedavna prijetnja „da se Albanci neće zaustaviti do Niša” oslikava njegov višedecenijski nasilni karakter. On se još od osamdesetih godina 20. vijeka, prema podacima srpskih službi, priključio „ilegalnoj organizaciji NPRK (Narodni pokret Republike Kosovo) angažovanoj na organizovanju oružanih grupa i izvođenju terorističkih akcija”. To je uradio u Kosovskoj Mitrovici, gdje je rođen krajem maja 1967.

Prema podacima BIA, tokom 1991. završio je diverzantsko-terorističku obuku u kampovima u Albaniji. Kao jedan od glavnih osnivača OVK, uključen je u terorističku grupu Hašima Tačija koja djeluje na području Drenice. Pripadnici ove grupe, među kojima je i Veseli, prema podacima BIA, 22. maja 1993. postavili su noćnu zasjedu u grmlju pored puta na pružnom prelazu na ulasku u Glogovac. Pucaju iz automatskih pušaka na policajce treće smjene PJM Glogovac, koji su se nalazili u službenom vozilu. Na licu mjesta ubijaju dva policajca, a više njih ranjavaju, navodi blic.rs.

U izvještajima Komisije EU bio označen za glavnog "blagajnika" terorista

Veseli je, osim obavještajnih poslova, kontrolisao više preduzeća koje se bave prometom akcizne robe, među kojima su najznačajnija “Kosovo petrol”, “Trasing group”, “Kobit PC”, i “ADA consult group”. Ova preduzeća su dobitnici brojnih tendera. U izvještajima Komisije EU o ekonomskoj situaciji na Kosovu bio je označen za glavnog “blagajnika” terorista. Njegovi najbliži saradnici su Muhamet Kosova, Feti Bakali, Demir Bitići, i Džavit Haljiti, koji je veoma uticajan i uz Veselija važio za jedne od glavnih ljudi u sijenci u OVK. Saradnici su mu i Redžep Seljimi, za koga se sumnja da je organizator brojnih likvidacija tokom 1999. i 2000, kao i Iljmi Rečica, koji je bio zamjenik šefa ŠIK-a.

Veseli je i veoma značajna politička ličnost

Nemalo iznenađenje je bio prvi izbor Veselija za predsjednika kosovskog parlamenta, a mediji su tada pisali da bivši obavještajac i jedan od komandanata OVK više voli da djeluje iz sjenke.

Ništa manji šok je bila i odluka, nakon posljednjih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, da vladajuću koaliciju formira Veselijeva DPK i Haradinajeva Alijansa za budućnost Kosova, koja je nazvana "ratnom koalicijom".

Po izboru za predsjednika kosovskog parlamenta, Veseli je građanima KiM obećao da će zadržati "partnerske i prijateljske odnose sa SAD" i da nema ništa sporno u tome što je vodio nekadašnju kosovsku tajnu službu, jer je, kako je rekao, i bivši predsjednik SAD Džordž Buš mlađi takođe nekada bio saradnik CIA.

Otac je četvoro djece i ima sumnjivu diplomu pravnika stečenu u Albaniji. Zna se da je pre toga neuspješno studirao Poljoprivredni fakultet i Višu pedagošku školu. To ga ne sprečava da trenutno na Univerzitetu u Ljubljani radi doktorsku disertaciju.

Švajcarsko preduzeće i srpski pasoš

Kadri Veseli je svoje poslovno carstvo u jednom trenutku proširio i u Švajcarsku. U toj zemlji je 2009. sa Fisnikom Cukajem osnovao kompaniju „FK Computers”. Prilikom osnivanja i registracije firme, obojica su registrovana kao državljani Srbije u Švajcarskoj, što znači da su zadržali srpsko državljanstvo i nakon proglašenja nezavisnosti Kosova.

Obavještajna djelatnost

ŠIK kojim je rukovodio Kadri Veseli bio je organizovan u 10 odjeljenja. Jedno od njih bilo je poznato kao Odjeljenje za kolaboracioniste i sumnja se da je pružalo logističku podršku za likvidacije. Likvidirani su oni koji nisu bili na političkoj i vojnoj liniji OVK, nezgodni svjedoci, kao i kriminalni konkurenti. Postojalo je i Odjeljenje za srpske enklave, koje je imalo zadatak da stalnim pritiskom primora preostale Srbe da se isele, ali i da spriječi njihov povratak. Formirano je Odjeljenje za Preševo, Bujanovac i Medveđu koje je pripremalo teren za sukobe koji su izbili 2001. Takođe je bilo i Odjeljenje za Makedoniju. Danas se ŠIK koristi za kontrolu javnih preduzeća. Posebno je posvećen opstruiranju rada Specijalnog suda za zločine OVK. Veseli je bio označen i kao bitan saradnik tajne službe u Albaniji.

Predmet brojnih istraga

Kao šef paraobavještajne službe ŠIK na Kosovu, Kadri Veseli je predmet brojnih istraga.

U okviru istraga koje se protiv njega vode, u izveštajima Komisije EU o ekonomskoj situaciji u ratu "Republike Kosovo" bio je označen za glavnog "blagajnika" terorista.

Grupa koju je kontrolisao navodno se bavila trgovinom raznovrsnim proizvodima, od droge do ljudskih organa, a kontroliše i dva glavna postrojenja za preradu maka u heroin.

Prema rezultatima istrage Dika Martija 2010, na teritoriji EU postoji široko rasprostranjena mreža albanske mafije, kako se čini, zbog desetina hiljada "izbeglica" koje su pobjegle iz Jugoslavije od užasa navodnog "srpskog genocida".

Neki od njih su zaista željeli novi, dobrostojeći, ispunjen život, što im Jugoslavija nije mogla pružiti zbog beskrajnih desetogodišnjih sankcija, te su stoga postali prosperitetni građani njihovih zemalja.

Ostali, koji su željeli da nastave da se bave uobičajenim zanimanjima, postali su posrednici u trgovinskim operacijama između "Kosova" i krajnjih evropskih "klijenata".

Kao rezultat toga, razvila se prava "paukova mreža", a sve one su na kraju dovele do Kadrija Veselija, koji je, kao šef obavještajnih poslova, imao sve potrebne kontakte za interakciju.

Spisak uticajnih Albanaca koji su ubijeni