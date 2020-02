Ko je Novosađanin čiji je džip eksplodirao

NOVI SAD - U džipu dignutom u vazduh danas oko 19 sati u Puškinovoj ulici kod Limanske pijace u Novom Sadu nalazio se Slobodan Milutinović Snajper (34).

Ovo nije prvi put da je Milutinović meta napada, pošto su mu, prema saznanjima Blica, u posljednjih sedam godina dva put paljeni džipovi, a ima i debeo dosije u policiji.

Ovaj Novosađanin, kontroverzni čelnik Fudbalskog kluba Kabel, dobro je poznat policiji, ima debeo dosije i zabranu dolaska na stadion. Presudom Osnovnog suda u Novom Sadu, zbog nasilja mu je zabranjen pristup stadionu "Karađorđe" kad FK Vojvodina igra utakmice. Snajper (kako je poznat u podzemlju) predstavlja zato pravi fenomen - fudbalskog radnika protjeranog sa fudbalskih terena.

Njegovo divljanje po sportskim borilištima dolazi pod lupu javnosti 2017. godine. Tada je, poslije završetka utakmice Ružomberok - Vojvodina u Slovačkoj, koju je domaćin dobio 2:0, fudbaler Nikola Trujić medijima ispričao da ga je u svlačionici napao Slobodan Milutinović, koji je sa još desetak pristalica Vojvodine ušao u svlačionicu.

"Milutinović me je uhvatio za vrat i počeo da me vuče do klupe. On mi je rekao: 'Šta ti glumiš?! Dokle mi tebe više da trpimo!' Kada je on završio, pesnicom u glavu me je udario njegov rođeni brat Nenad i dodao: 'Videćemo se mi u Novom Sadu'", ispričao je Trujić novinarima nakon napada. Fudbaler je objasnio da su mu navijači rekli da "neće više da ga trpe u timu, da više neće igrati", kao i da više nije igrač Vojvodine i da će podnijeti tužbu protiv kluba i napadača.

Posljednja u nizu problematičnih situacija tiče se utakmice 14. kola Prve lige Srbije Smederevo - Kabel odigrane 14. oktobra, koju je domaćin dobio 2:1 poslije preokreta u drugom poluvremenu, dok je Kabel završio meč sa 10 igrača zbog povrede i uz promjenu golmana. Takav bizaran rasplet događaja privukao je pažnju i UEFA, koja je poslala dopis u Srbiju na osnovu praćenja uplata u kladionicama, zbog čega je Disciplinska komisija FSS, zbog sumnje u regularnost i kladioničarskih prelaza iz dvojke u keca, sankcinisala Smederevo i Kabel i to sa gubitkom bodova - po deset za oba kluba. Takođe, Kabel će kao novčanu kaznu morati da plati tri miliona dinara, a Smederevo dva miliona.

Milutinović u "srpskoj Atini" u posljednje vrijeme važi i za neformalnog menadžera pojedinih fudbalera lokalnih klubova, od kojih navodno prilikom transfera uzima određeni dio. Zvanične potvrde tih čaršijskih priča zasad nema jer niko nije prijavio da ga je Snajper prisilio da mu da dio deviznog kolača.