Ko je doktor Dragan Milić, čovjek koji je sinoć poručio da je Niš slobodan grad

Doktor Dragan Milić oglasio se odmah po objavljivanju prvih rezultata lokalnih izbora u Srbiji i saopštio je da je Niš slobodan grad. Milić je u fokus javnosti došao nakon što je sa timom niške kardiohirurgije besplatno radio vikendom i ukinuo liste čekanja. Sada tvrdi da nema saradnje sa Srpskom naprednom strankom, već da će praviti vlast u Nišu sa opozicijom.

“Nama je jedan jedini interes naš grad, i da ne bude zablude, pošto je toliko puta pričano da smo trojanski konj i nekakva podmetnuta kolona – neće biti nikakve saradnje sa SNS-om. Niš nije na prodaju i nikada neće biti na prodaju. Nema tih funkcija i nema tih para koje bi oprale ljagu kroz koju je Niš prošao poslednjih dvanaest godina”, izjavio je Milić objavljujući pobjedu u Nišu.

Dr Milić je poručio i da u Nišu nije pobijedila njihova grupa, već da su pobijedile sve Nišlije i Nišlijke jer su željeli slobodu.

On se zahvalio ostatku opozicije – grupi Biramo, Kreni-promeni, NADA i svim ostalim učesnicima izbornog procesa.

Ko je Dragan Milić?

U zvaničnoj biografiji navodi da je osnovnu i srednju školu završio u Prokuplju “kao učenik generacije”, a “Južne vesti” dodaju da je obrazovanje započeo u Engleskoj, u školi “Richard Lee”, gdje se školovao od 1969. do 1972. godine.

“Medicinski fakultet u Nišu diplomirao je sa prosečnom ocenom 9,91. Ima ukupno završene tri specijalizacije i to iz: opšte hirurgije, vaskularne hirurgije i kardiohirurgije i ima zvanja opšteg hirurga, vaskularnog hirurga i kardiohirurga. Opštu hirurgiju završio je u Nišu, a vaskularnu hirurgiju i kardiohirurgiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistrirao je 2001. godine, a doktorirao 2005. na Medicinskom fakultetu u Nišu”, ističe u biografiji, a prenosi Istinomer.

Navodi i da je u zvanje vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu u Nišu izabran 2019.

“Prof. dr Dragan Milić nalazi se u radnom odnosu u KC Niš od 1998. godine. Od 2001. radi na odeljenju vaskularne hirurgije Klinike za opštu hirurgiju KC Niš u zvanju opšti hirurg. Nakon završetka subspecijalizacije iz vaskularne hirurgije raspoređen je na mesto lekara subspecijaliste vaskularne hirurgije u Klinici za opštu hirurgiju KC Niš. Nakon formiranja Klinike za vaskularnu hirurgiju biva postavljen na mesto načelnika odeljenja za flebologiju, a potom i na mesto pomoćnika direktora Klinike za vaskularnu hirurgiju KC Niš 2008. i 2010”, napominje u biografiji.

Dodaje se da je nakon otvaranja Klinike za kardiovaskularnu i transplantacionu hirurgiju KC Niš u novembru 2014. postavljen za njenog prvog direktora, a poslije restrukturiranja KC Niš i formiranja Klinike za kardiohirurgiju KC Niš, u julu 2017. postavljen za prvog direktora Klinike.

Dobitnik brojnih nagrada

Naglašava da je “imao mnogobrojna stručna i naučna usavršavanja u inostranstvu, i to u SAD i Engleskoj”.

“Član američkog udruženja hirurga – Fellow of American College of Surgeons (FACS), član International Advisory Board-a Internacionalne Unije flebologa, Član AVF – American Venous Forum, član SVS – Society for Vascular Surgery (SAD), član EVF – European Venous Forum, član ICC – International Compression Club, član EWMA – European Wound Management Association, član EACTS – European Association for Cardio Thoracic Surgery. Autor je i koautor u ukupno 78 naučnih radova. Prema bazi Google Skolar ima 1331 citat i h-index 20. Mentor je u izradi četiri doktorske disertacije i član komisije za odbranu doktorata kod još tri kandidata. Predsednik je Kluba srpsko-američkog prijateljstva od njegovog osnivanja 2014. godine i predsednik Društva srpsko-izraelskog prijateljstva od osnivanja 2021. godine”, piše u biografiji.

“Južne vesti” navode da je dobitnik januarske nagrade Grada Niša za 2011, kao član tima za uvođenje kardiohirurgije u tom gradu. Dobitnik je i nagrada “Zlatnik Medijane”, “Majstorsko pismo” i “Braća Karić”.

“Dobitnik je zahvalnice Grada Prokuplja za dostignuća u medicini za 2011, Svetosavske povelje Topličkog okruga za 2012, Ordena Svetog Save drugog reda Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve za 2015, Sretenjske zlatne medalje za 2017, za zasluge za narod u zdravstvu koju dodeljuje predsednik Srbije, kao i najvećeg priznanja Grada Prokuplja – Povelje Svetog Prokopija za 2019. Neke od njegovih inicijativa su da Niš dobije Opštu bolnicu i određene institute. Januara 2023. na Kardiohirurgiji sa svojim kolegama počeo je, bez odobrenja, ali i bez zabrane nadležnih, da obavlja operacije vikendima zarad smanjenja liste čekanja, koju su na kraju ukinuli. Kritike na račun toga stizale su od ministarke zdravlja Danice Grujičić, od Radeta Panića iz Sindikata lekara i farmaceuta Srbije i drugih. Građani uglavnom to smatraju podvigom i podržavaju ih”, objavile su ranije Južne vesti.

Očistio liste čekanja u Nišu

U martu 2024. formirao je Grupu građana koja će učestvovati na lokalnim izborima u Nišu.

U fokus javnosti došao je nakon što je sa timom niške kardiohirurgije besplatno radio vikendom, nakon čega su ukinute liste čekanja i svi pacijenti dobili neophodne operacije.

Nedavno mu je uručeno rješenje o prestanku radnog odnosa na Medicinskom fakultetu, poslije petogodišnjeg ugovora, jer kako je Milić rekao dekanka nije završila izborni proces za njegov izbor u zvanje redovnog profesora u skladu sa Zakonom.

Milić je tim povodom poručio da toga, neće odustati od izborne trke za bolji i pravedniji Niš, iako posljedice po Kliniku za kardiohirurgiju kojom rukovodi mogu biti krajnje ozbiljne.

“Kardiohirurzi, dr Saša Živić, dr Aleksandar Kamenov i dr Vladimir Stojiljković, kojima sam ja mentor za odbranu doktorske disertacije i koji se nalaze pred odbranom teze neće moći da doktoriraju. Klinika za kardiohirurgiju UKC Niš će izgubiti status klinike jer nema nastavnika kardiohirurgije u svojim redovima”, kaže dr Milić.

(Nova.rs)

