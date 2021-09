Ko je mitropolit Joanikije ustoličen na Cetinju

Vladika budimljansko nikšićki Joanikije izabran je na sjednici Svetog arhijerejskog sabora u maju za mitropolita crnogorsko-primorskog. Joanikije će na tom mjestu nasljediti preminulog mitropolita Amfilohija koji je bio poglavar SPC u Crnoj Gori skoro 30 godina.

Mitropolit Joanikije Mićović rođen je 20. aprila 1959. godine u Velimlju (Banjani). Gimnaziju je završio u Nikšiću. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu SPC u Beogradu 1990. godine i apsolvirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Zamonašio se u manastiru Ćelija Piperska 30. oktobra 1990. godine. Rukopoložen je u čin jerođakona 7. februara 1991. godine, a u čin jeromonaha 17. februara 1991. godine, kada je i postavljen za v.d. nastojatelja manastira Savina

Za nastojatelja Cetinjskog manastira, nastavnika i glavnog vaspitača u novoobnovljenoj Cetinjskoj bogosloviji postavljen je 1. septembra 1992. godine. Septembra 1995. godine unapređen je u čin protosinđela i postavljen za v.d. rektora Cetinjske bogoslovije, pisali su beogradski mediji.

Za vikarnog episkopa Budimljanskog izabrao ga je Sveti arhijerejski Sabor na redovnom zasjedanju u maju 1999. godine. U čin episkopa hirotonisao ga je 3. juna 1999. godine na Cetinju patrijarh Pavle, uz sasluženje mitropolita Amfilohija i još 12 arhijereja.

Sveti arhijerejski Sabor SPC na majskom zasjedanju 2001. godine osnovao je Eparhiju budimljansko-nikšićku sa sjedištem u Đurđevim Stupovima i za njenog administratora postavio je vikarnog episkopa budimljanskog Joanikija.

Na majskom zasjedanju Sabora SPC sljedeće godine izabran je za episkopa budimljansko-nikšićkog, a ustoličenje je obavljeno 4. avgusta u manastiru Đurđevi Stupovi u kojem je bilo drevno sjedište Episkopije budimljanske koju je osnovao Sveti Sava 1220. godine.

Od izbora za episkopa budimljansko-nikšićkog episkop Joanikije pokrenuo je obnovu ranije porušenih i izgradnju novih crkava i manastira, više od 60 svetinja od kojih su većina već završene i osveštane, objavljeno je na sajtu Eparhije.

Do sada je bio član Sinoda SPC u dva mandata: od 2005. do 2007. godine i od 2012. do 2014. godine. Bavi se pisanjem studija i članaka iz oblasti bogoslovlja, istorije SPC i književnosti objavljuje, a objavio je i jednu knjigu.