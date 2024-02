Ko je najozbiljniji kandidat za ministra odbrane Srbije

BEOGRAD - Konstitutivna sjednica Narodne skupštine Srbije biće održana 6. februara, nakon čega će otpočeti i formiranje Vlade. Prema saznanjima portala Nova.rs doskorašnji predsjednik Skupštine Vladimir Orlić najozbiljniji je kandidat za ministra odbrane.

Iako se Orlić u medijima spominjao kao jedan od kandidata za predsjednika Narodne skupštine Srbije i drugi mandat na čelu zakonodavnog tijela, izgledno je da će se preseliti u Nemanjinu 11.

"Vladimir Orlić najozbiljniji je kandidat da zameni Miloša Vučevića na mestu ministra odbrane u Vladi Srbije", kaže izvor portala Nova.rs.

Za 6. februar zakazana je konstitutivna sjednica Narodne skupštine, a na dnevnom redu prve sjednice je šest tačaka: potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsjednika Narodne skupštine, izbor potpredsjednika, imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine, izbor članova radnih tijela, kao i izbor članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Nakon konstituisanja krenuće se u formiranje Vlade, a prema posljednjim najavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ona bi mogla biti formirana do 15. marta.

"Bilo bi važno da parlament izabere vladu što se nas tiče najkasnije, iako to nije ustavni okvir, do 15. marta i da probamo do kraja marta da izglasamo važne zakone, da bi u aprilu mogli oni da donesu u Evropi određene odluke, tako da bi to prvo raspoređivanje tog novca moglo da bude već u maju ili početkom juna", rekao je Vučić.

Orlić je član Srpske napredne stranke od 2008. gdje je obavljao dužnosti u sferi informisanja i medija, kao i organizacionih poslova, a bio je i predstavnik stranke u radnim tijelima Evropske narodne partije.

Bio je kandidat za odbornika u Skupštini grada Beograda na listi SNS-a 2012, 2014. i 2018. godine, a za odbornika u Skupštini opštine Čukarica 2016.

Odbornik u Skupštini grada Beograda bio je od 2016. do 2022. godine.

Za narodnog poslanika sa liste koju je predvodio SNS izabran je 2014, 2016, 2020. i 2022. godine.

Orlić je obavljao dužnost zamjenika predsjednika poslaničke grupe SNS u parlamentu od 2016. do 2020. godine, te potpredsjednika Skupštine od 2020. do 2022. godine, a od 2022. do 2023. bio je predsjednik Skupštine Srbije.

