Ko je pripadnica ROSU koja je hapsila Đurića: Bokserska šampionka, Haradinajeva prijateljica

KOSOVSKA MITROVICA - ROSU, odnosno pripadnici kosovskih specijalnih policijskih snaga bili su ti koji su u utorak uhapsili šefa Kancelarije Vlade Srbije za KiM Marka Đurića u Kosovskoj Mitrovici. Od tada su odnosi Srbije i Kosova dodatno zakomplikovani, a kosovska tempirana bomba opet je uplašila region da bi moglo da dođe do prave eksplozije sukoba.

U međuvremenu su se pojavili detalji upada pripadnika ROSU na okrugli stol, a prema pisanju beogradske štampe među pripadnicima ROSU koji su uz prijetnju oružjem sve prisutne na sastanku gurnuli na pod bila je i Marigona Beadini.

Kako piše "Blic", Beadini je bliska prijateljica Ramuša Haradinaja, premijera Kosova i bivšeg vođe OVK i nekadašnja bokserska prvakinja.

Beadini je jedina članica ROSU, inače prilično ozloglašene jedinice o kojoj se ne zna puno, a o njima puno ne govore ni kosovski mediji ni policija. Ova specijalna jedinica korijene vuče još iz 1999. godine kada je na Kosovo stigla Civilna policija UNMIK-a (CIVPOL), sa ciljem obučavanja lokalnih policijskih snaga. Potom je u Prištini 2002. godine osnovana tzv. Regionalna jedinica za ulični kriminal (RCSU), koja se smatra uvodom u osnivanje ROSU.

Buduće specijalce su obučavali i predvodili šef CIVPOL-a Amerikanac Angel Kveipo i njegov zamjenik Džim Renfro. Obojica su važili za stručnjake za operacije u suzbijanju šverca narkotika, hapšenjima osoba s potjernica, ali i za razbijanje demonstracija. Predavači i instruktori bili su stručnjaci iz SAD-a, ali i Njemačke, Velike Britanije, Francuske i Turske.

Pripadnici ROSU su poznati po tome što koriste pištolje Glock 19, automatske puške Heckler & Koch MP5, kalašnjikove, suzavce, a u nekim slučajevima i snajpere.

Mediji na Kosovu o njima uglavnom ne pišu, a kad pišu onda je uglavnom riječ o tome da imaju male plate i da u bivšoj bazi KFOR-a "Belvedere" u Južnoj Mitrovici borave i vježbaju "u katastrofalnim uslovima".

Ovu bazu im je KFOR ustupio 2011. godine. ROSU je do sada nekoliko puta intervenisao na sjeveru Kosova – 2011. godine kada su Srbi postavili barikade na sjeveru Kosova, nakon čega su bili na teritoriji Zubinog Potoka, gdje su hapsili Srbe zbog ubistva Envera Zamberija, kosovskog specijalca.

Što se tiče Marigone Beadini, ona je predstavljala Kosovo na međunarodnim takmičenjima u boksu i karateu, nakon čega je odlučila da se pridruži jedinicima ROSU, navodi se u tekstu na portala "bota.sot".

Na Facebook profilu Beadinijeve nalaze se njene fotografije sa Haradinajem, ali profil joj nije javan, a srpski mediji pišu da ga je zaključala nakon što je objavljeno da je učestvovala u incidentu u utorak prilikom hapšenja Marka Đurića.

Vučić je zbog incidenta bio gnjevan. Rekao je da je to "čin terorista", optužio je EULEX da je djelovao uz ROSU, kao i to da je Kancelarija za KiM obavijestila Prištinu o posjeti 75 sati prije samog dolaska Marka Đurića, s obzirom da se kao argument hapšenja navodila činjenica da je Đurić tamo ilegalno boravio. Vučić je rekao da je to djelovanje "banditske, terorističke države", te da je riječ o namjeri Hašima Tačija da minira mirovni proces.

Situacija na Kosovu vrlo je napeta, a prilično se zakuvalo nakon ubistva kosovskih Srba Olivera Ivanovića, takođe u Kosovskoj Mitrovici.

Politolog Jovan Komšić kaže da je teško prognozirati kako će se stvari dalje razvijati.

"Svjedoci smo nastavka rata polunasilnim i polupolitičkim sredstvima. Poslije istupa predsjednika Srbije izvjesno je da u pregovorima ništa više neće biti kao prije. Zasad možemo biti zadovoljni što se ne ide u radikalizaciju konkflikta. Osim jakih izjava, nemamo razloga za veliku dramatizaciju", rekao je.

On smatra da najviše zabrinjava to što "Balkan evidentno postaje područje konfrontacije interesa velikih sila, prije svega Amerike i Rusije".

"U tom kontekstu možda velike sile i mogu biti neki trenutni dobitnici, a najveći gubitnici će biti pripadnici i jednog i drugog naroda. Proces pristupanja Evropskoj uniji će, po mom sudu, biti usporen i čekaće se eventualni dogovor o nekoj novoj platformi", dodao je Komšić.

On je ocijenio da je na Kosovu posrijedi rizična partija šaha koju igraju čak i pojedini igrači na Balkanu.

