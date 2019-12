Ko je za vas Željko Komšić, evo šta su odgovorili Milanović i Kolinda

ZAGREB - Šest dana prije drugog kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj na RTL-u se održava debata predsjedničkih kandidata Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića.

Aktuelna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, kandidat HDZ-a, te SDP-ov kandidat Zoran Milanović, koji iz prvog kruga nosi 3 odsto prednosti, odgovarali su na set pitanja iz političkog, ekonomskog, društvenog i ostalih područja javnog života.

Ko je za vas Željko Komšić? Biste li prihvatili njegov poziv kao predsjednik/ca i biste li ga pozvali u Hrvatsku?

Kolinda Grabar - Kitarović

"Gospodin Komšić je legalno, ali nelegitimno izabran član Predsjedništva BiH. On bi trebao biti ne samo etnički, nego i politički predstavnik svih Hrvata. U mojem programu je prije svega ulazak BiH u EU. Mislim da Evropa i ostatak svijeta duboko potcjenjuju stanje u toj državi i da njoj treba pristupiti na poseban način, ali pod uslovom poštovanja svih načela, ne samo Dejtonskog ugovora, nego i prethodnih ustava BiH koji predviđaju, ne samo jednakopravnost državljana već i jednakopravnost svih naroda. Nastaviću se boriti za pravo hrvatskog naroda bez obzira što je najmanji da bude jednakopravan u svemu s ostala dva naroda i sa svim državljanima BiH".

Zoran Milanović

"Kao premijer bio sam uvijek i u svakom trenutku tu za Hrvate iz BiH, cipelom na terenu, ne čizmom. Nisam tražio glasove, radili smo, intenzivno. Kad je doslovno gorjelo, bio sam dolje, niko iz HDZ-a nije bio tih dana. Komšića znam godinama i kritikovaću ga jer smo lično razgovarali o tome. Problem je tog legitimiteta, pa čak i legaliteta. Pitanje je koliko je to uopšte u skladu sa Ustavom BiH. On bi trebao biti biran od Hrvata kao što su predstavnici italijanske ili srpske manjine u Hrvatskoj birani od Srba i Italijana".

Kolinda Grabar - Kitarović

"Malo mi je neobična ta vaša izjava, gospodine Milanoviću obzirom da ste vi žestoko podržavali gospodina Komšića na izborima 2010. godine, iako je i prije toga bio izabran većinom glasova jednog drugog naroda. Nije da imam išta protiv tog naroda, ali želim da se Hrvatima pruži ono što se pruža i svima ostalima, a to je konstitutivna jednakopravnost".

Zoran Milanović

"Ne znam čemu ovo sitno podbadanje. Da, ja sam ga podržavao i 2010. godine, međutim, nakon godinu dana sam rekao: 'Prijatelju, ovo se ne radi tako'. To je bilo prije 10 godina. Ne znam gdje ste vi tada bili, vjerovatno lobirali za svoje mjesto u NATO-u. Ja sam to radio kao politički lider najveće stranke u Hrvatskoj. Možemo govoriti o idealu građanske države, ali BiH to nije. Prema tome, ja sam bio svjedok kad je Haris Silajdžić 2006. godine upozoravao Željka Komšića da to nije dobar način i da će jako otuđiti Hrvate. To se i dogodilo".

Kolinda Grabar - Kitarović

"Kad već spominjete Silajdžića, sjećam se kad je bio u Zagrebu na onom međudržavnom vijeću i kada je pred predsjednikom Mesićem koji je tada bio predsjednik, a ja ministrica vanjskih poslova rekao 'ovdje se jako neugodno osjećam'".

Pozivu na sučeljavanje na N1 televiziji, podsjetimo, u nedjelju ujutro odazvala Kolinda Grabar-Kitarović, dok Zoran Milanović nije došao.

