Ko ne ustane na himnu Crne Gore kazna do 2.000 evra

PODGORICA - Vlada Crne Gore utvrdila je Prijedlog izmjena i dopuna zakona o državnim simbolima i Danu državnosti, kojim se opštine i javne ustanove obavezuju da imaju istaknutu državnu zastavu, dok će kazne za neustajanje na himnu iznositi od 300 do 2.000 evra.

Crnogorski ministar kulture Aleksandar Bogdanović rekao je nakon sjednice Vlade da se izmjenama uvodi obaveza lokalnih samouprava i javnih ustanova, čiji je osnivač država, odnosno opština, da se zastava stalno vije na zgradama u kojima su smješteni ti organi i ustanove.

Kako je precizirao, kazna za fizička lica za neustajanje prilikom izvođenja himne Crne Gore iznosiće od 300 do 2.000 evra.

"Izmjenama i dopunama se Zakon o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore usaglašava sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje. Kazne za pravna lica kreću se od 300 do 20.000 evra, za fizička lica od 300 do 2.000 evra, a za preduzetnike od 300 do 6.000 evra", rekao je Bogdanović.

Prema njegovim riječima, obavezom isticanja državnih simbola postiže se standardizacija i simbolička identitetska usaglašenost sociokulturoloških okvira datog prostora, njegove tradicije i istorije.

"Na taj način se u Crnoj Gori kao i u svakoj drugoj državi iskazuje poštovanje prema njenim državnim obiježima i njenom identitetu", smatra Bogdanović.