Ko su potencijalni kandidati za predsjednika Crne Gore

PODGORICA - Rok za predaju lista kandidata za predsjedničke izbore, koji će u Crnoj Gori biti održani 19. marta, jeste 28. februar, a u javnosti se već pominju imena nekoliko mogućih učesnika izborne trke.

To su Milo Đukanović, aktuelni predsjednik i lider Demokratske partije socijalista (DPS), profesorka Milica Pejanović Đurišić, Miodrag Lekić, lider Demosa, kojeg je Đukanović odbio da imenuje za mandatara parlamentarne većine koju čine stranke pobjednice na izborima u avgustu 2020, Aleksa Bečić, lider Demokrata, ljekarka Jelena Borovinić Bojović, Vladimir Božović, aktuelni rektor Univerziteta Crne Gore...

Crnogorski mediji prenose da aktuelnom predsjedniku mandat ističe 20. maja, jer je tog datuma 2018. godine položio zakletvu, a potom stupio na dužnost. Đukanović je, inače, jedini na državnoj funkciji iz njegove Demokratske partije socijalista, od pada s vlasti njegove stranke avgusta 2020, poslije više od tri decenije.

Demokratska Crna Gora Alekse Bečića pozvala je novoformirani Pokret "Evropa sad" na dogovor o zajedničkom predsjedničkom kandidatu i premijeru u budućoj vlasti.

U slučaju da do te koalicije dođe, kako prenose crnogorski mediji, Bečić bi najvjerovatnije bio predsjednički kandidat, a Milojko Spajić, lider PESa, pretendent za predsjednika Vlade.

Nebojša Medojević, lider Pokreta za promjene, članice Demokratskog fronta, poručio je da će ovaj savez na izbore izaći sa svojim kandidatom.

Kao moguća kandidatkinja pominje se bivši nosilac liste DFa na lokalnim izborima u Podgorici Jelena Borovinić Bojović, bivša ministarka zdravlja, pa i aktuelni rektor Univerziteta Crne Gore.

U ovom kontekstu pominje se i Lekić, koji je 2013. već izlazio na megdan Filipu Vujanoviću (DPS) i umalo ga pobijedio. Lekić je tada bio nezavisni kandidat.

Iza Lekića sada, kako je rekao jedan izvor "Vijesti", najčvršće stoji Socijalistička narodna partija (SNP). Njen lider i potpredsjednik aktuelne vlade Vladimir Joković saopštio je da bi pobjednice parlamentarnih izbora 2020. trebalo zajedno da nastupe.

"I da pokažemo da možemo zajedno i da imamo jedinstvenog predsjedničkog kandidata od koalicija koje su nastupile na izborima 30. avgusta i koji će u prvom krugu pobijediti predsjednika DPSa, bio to Milo Đukanović ili neko drugi. Time bi bilo završeno potpuno razvlašćenje DPSa i oni bi prvi put na neke parlamentarne izbore izašli kao čista prava opozicija", poručio je Joković.

Opozicione stranke se nisu oglašavale ovim povodom, a ranije je DPS saopštio da bi zajednički vanstranački kandidat bio najbolja alternativa za očuvanje Crne Gore.

Raško Konjević, lider SDPa, ranije je rekao da bi Milica Pejanović Đurišić imala njegovu podršku.

"Vjerujem i SDPa. Siguran sam i zapadnih partnera, s obzirom na ugled koji ima. Bila bi odlična predsjednica države. Dugo je van partijskog života, skoro 20 godina", kazao je Konjević.

Pejanović Đurišićeva je bila predstavnica Crne Gore u Ujedinjenim nacijama, ministarka odbrane, ranije je bila funkcionerka DPSa, prije dvije decenije i liderka te stranke. U međuvremenu je odustala od stranačkog angažmana.

Nije poznato da li bi Đukanović dao saglasnost za njenu kandidaturu, posebno jer se očekuje da se on ponovo oproba u izbornoj trci. Iako se više puta spekulisalo da bi se ove godine mogao povući iz političkog i državnog života zarad reforme DPSa, on to nije potvrdio.