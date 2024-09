Koalicija Milatovića tas na vagi za vlast u Podgorici ili budvanski scenario

PODGORICA - Prema preliminarnim izbornim rezultatima izbora u Podgorici nijedna od izbornih lista pojedinačno nije osvojila dovoljan broj glasova da samostalno formira vlast, mogućnosti je mnoštvo, a ključno pitanje je da li će vlast formirati izborne liste stranaka na vlasti na državnom nivou ili će neka od njih ipak odlučiti da na vlast vrati DPS.

Podgorički parlament ima 59 odbornika, za većinu je potrebno najmanje 30, a tas na vagi je koaliciona lista Za bolju Podgoricu, koju sa GP URA bivšeg premijera Dritana Abazovića i Pokreta za promene Nebojše Medojevića predvodi šef države Jakov Milatović.

Ako bi savez PES-Demokrate i koalicija Za budućost Podgorice obezbijedili podršku Milatovića, imali bi 33 mjesta u parlamentu.

S druge strane, DPS bi uz podršku Evropskog saveza, SEP-a nekadašnjeg premijera i visokog funkcionera te stranke Duška Markovića i liste "Za bolju Podgoricu" došao do 30 odbornika.

Prema preliminarnim rezultatima Centra za demokratsku tranziciju (CDT), DPS je osvojio 19 mandata u gradskom parlamentu (29,95 odsto ili 24.309 glasova), PES i Demokrate 14 (21,77 odsto ili 17.672 glasova), koalicija okupljena oko partija nekadašnjeg Demokratskog fronta (DF) 13 (20,16 odsto ili 16.361 glasova), "Za bolju Podgoricu" šest (10,52 odsto ili 8.538 glasova), Evropski savez tri (5,43 odsto ili 4.411), a Preokret i Stranka evropskog progresa (SEP) po dva (3,33 ili 2.705 glasova i 3,08 odsto ili 2.504).

Do vanrednih izbora u Podgorici došlo je zbog raskola u vladajućem Pokretu Evropa sad između aktuelnog premijera i predsjednika države Milojka Spajića i Jakova Milatovića.

Sudeći prema ocijeni analitičara nakon ovih izbora samo DPS može biti zadovoljan.

Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Miloš Bešić, rekao je sinoć u emisiji "Izborna noć" na Televiziji "Vijesti", a prenosi Tanjug, da bi se "u demokratskom duhu" prvo DPS-u trebalo dati šansa da formira vlast u glavnom gradu.

"Na to imaju legitimno pravo kao partija koja je osvojila najviše glasova. Kako stvari stoje, teško da to i mogu. Ako to DPS ne uspije, onda se daje drugom po redoslijedu - to su PES-Demokrate, pa ako oni to ne mogu, onda se ide dalje", rekao je Bešić.

On je ocijenio da su rezultati u Podgorici signal i indikator da je DPS stabilan i da raste. Dodao je je DPS pokazao da je dobro organizovana partija.

"Nakon gubitka vlasti sačuvali su organizaciju i nastavili ozbiljan partijski rad. Njihova kampanja se svodila na terenski rad i to je dalo rezultata. Jedina partija koja ima zadovoljstvo izbornim rezultatom je DPS. Niko drugi ne može biti zadovoljan...", rekao je Bešić.

Po njemu da će koalicija "Za bolju Podgoricu" biti "tas na vagi", i da misli da će prvo ponuditi koalicijama PES-Demokrate i "Za budućnost Podgorice" da podrže Rakčevića za gradonačelnika.

"Isto mi govori da ako to ne uspije, da će to oni ponuditi i tražiti da dobiju tu vrstu podrške od DPS-a. Mnogo je puta eksplicitno pitano da li ćete ići u koaliciju s DPS-om ili tražiti podršku iz te koalicije, i nikad nije dobijen odgovor. Mislim da će s anti-DPS argumentom to da ponude, ali će 'Za bolju Podgoricu' tražiti mjesto gradonačelnika", smatra Bešić.

Kako je u emisiji "Izborna noć" na TVCG ocijenio direktor RTV Nikšić Nikola Marković, najbolji rezultat na izborima ostvarila je koalicija "Za budućnost Podgorice", a i DPS.

"ZBPG je pojačao rezultat i pojačao je uticaj u vladajućoj koaliciji. DPS je, po rezultatima, najjača opoziciona partija i njima se sada otvaraju vrata za pregovore sa partijama nekadašnje vladajuće većine", ukazao je on.

Ipak, Marković ocjenjuje da je Podgorica bliža budvanskom scenariju, odnosno ponavljanu izbora nego formiranju vlasti.

"Predstavnici nisu razumijeli da u međusobnim trvenjima i okršajima prave štetu drugima, a tu mislim na sukob Milojko Spajić-Jakov Milatović. Videćemo da li su od toga profitirali DPS i ZBPG", rekao je on.

Prema njegovim riječima, političke elite moraju da se ozbiljnije odnose prema društvenim problemima.

"Vladajuća većina ne razumije baš dobro političke procese. Ovakvim ponašanjem daju DPS-u vjetar u leđa. A Milatović mora biti najmanje zadovoljan rezultatima", rekao je Marković.

