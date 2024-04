Koalicija protiv HDZ-a, čeka se odluka Mosta

Razgovori i dogovori o novoj vladi Hrvatske u punom su jek, predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je da su njihovi razgovori već uveliko počeli, ali se zahuktalo i kad je dosadašnja opozicija u pitanju.

Kako saznaje Index, SDP-ova koalicija i stranke koje su ih spremne podržati su u svojim kalkulacijama već došli do broja od 68 zastupnika, ali za to im treba Most.

Koalicija protiv HDZ-a, kako bi se kolokvijalno mogla nazvati, računa na 42 mandata SDP-a i partnera, 10 mandata Možemo, 2 mandata IDS-a, 2 mandata liste međimurskog župana Matije Posavca i jedan mandat Fokusa.

To je u zbroju 57 mandata, a riječ je o budućim zastupnicima koji su dali načelnu podršku vladi čiji bi mandatar bio sadašnji predsjednik Republike Zoran Milanović.

Jedanaest mandata Mosta i Suverenista tu bi brojku podiglo na 68, a oni koji su se dosad okupili u pokušaju sastavljanje vlade kako bi se HDZ preselio u opoziciju, ozbiljno računaju upravo na Most i nadaju se da bi već večeras mogli dobiti potvrdni odgovor Nikole Grmoje i Bože Petrova.

"S Mostom imamo 68 zastupnika. Večeras u Mostu imaju sastanak na kojem će analizirati rezultate izbora i odlučiti hoće li dati podršku za pokušaj formiranja jedine prave vlade", kaže izvor blizak SDP-ovoj koaliciji ciljajući na to da bi takva vlada odražavala većinsku volju birača za promjenom.

Iz Mosta su, kako se može čuti, rezolutni da s HDZ-om ni po koju cijenu neće ići, a podršku spomenutom bloku, koji predvode SDP i partneri, barem zasad ne isključuju.

Utisak je da bi, ako bi se takva snaga pozicionirala kao blok protiv korupcije, što ta stranka predstavlja kao jedan od svojih osnovnih ciljeva, Most mogao dati podršku za formiranje vlade dosadašnjih opozicijskih stranaka.

Treba ipak uzeti u obzir da dva mandata od 11, koliko bi se u kalkulacijama pridodalo onima koji su već obećali podršku takvoj vladi, pripadaju Hrvatskim suverenistima.

Kada bi blok protiv HDZ-a predvođen Milanovićem zaista došao do 68 mandata, s 8 manjinskih mandata mogao bi doći do većine od 76 zastupnika čak i bez Domovinskog pokreta.

