Koga je Vučić poljubio u Takovu?

"Ovaj grm vreme će da osuši i kameni stub će da poruši, al' Srbija večito stajaće i Miloša ime spominjaće! Danas je svečani, veliki i važan dan za nas. Ovo su dve najelitnije jedinice naše armije. Jedinice koje su uvek bile na braniku otadžbine. Jedinice kojima su se ljudi u Srbiji uvek ponosili. Uvek ste bili uz svoj narod! Vi ste najhrabriji deo našeg naroda, vi ste najhrabriji deo nas. Danas sam predsednik koji je ponosan da može da vam vrati zastave ponosa, zastave časti." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanosti uručenja vojnih zastava povodom formiranja 72. brigade za specijalne operacije i 63. padobranske brigade u Spomen-kompleksu “Drugi srpski ustanak” u Takovu.

