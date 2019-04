Koje beogradske ulice će biti zatvorene zbog mitinga "Stop nasilju"?

BEOGRAD - Zbog današnjeg mitinga "Stop nasilju", u okviru kampanje "Budućnost Srbije", koji je zakazan za 18 časova na platou ispred Doma Narodne skupštine, još od sinoć u 22.00 za saobraćaj su zatvorene centralne gradske ulice.

Nešto poslije 15 časova zatvoren je i Brankov most, ali i Bulevar Mihajla Pupina pošto je ovom saobraćajnicom krenula kolona od nekoliko hiljada ljudi. Narednih sati se očekuje zatvaranje još većeg broja saobraćajnica, posebno na Novom Beogradu.

Sinoć oko 22 časa zbog priprema za miting SNS zatvoreni su Trg Nikole Pašića, Dečanska (od Trga Nikole Pašića do Terazijskog tunela) i Vlajkovićeva (od Kosovske do Dečanske), i tako će ostati sve do danas u ponoć.

Šta će biti zatvoreno tokom popodneva:

Kako su saopštili iz MUP-a Srbije, tokom popodneva biće za saobraćaj će povremeno biti zatvoreni:

* Bulevar Nikole Tesle na delu od Karađorđevog trga do Ulice Ušće, u oba smjera

* Ulica Vladimira Popovića na delu od Ulice Jurija Gagarina do Starog sajmišta, Bulevar Milutina Milankovića od Ulice Milentija Popovića do Tošinog bunara u oba smjera.

* Bulevar umetnosti od Bulevara dr Zorana Đinđića do Bulevara Milutina Milankovića.

* Bulevar Mihajla Pupina, Brankov most, Brankova i Zeleni venac.

* Ulica kneza Miloša i dio Takovske do Ulice 27. marta u oba smera, a Savska i Sarajevska ulica od Drinske do Nemanjine

* Nemanjina od Savskog trga do Slavije

* Bulevar kralja Aleksandra, od Trga Nikole Pašića u pravcu Batutove ulice.

Velike promene danas je pretrpeo i javni gradski prevoz, pa će najmanje sedam linija saobraćati izmjenjenim trasama.

* Linija 27 - u smeru ka gradu: Bulevar kralja Аleksandra – Takovska – Svetogorska – Makedonska - Braće Jugovića – Trg republike. U smeru ka Mirijevu: Trg republike – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska - Bulevar kralja Аleksandra...

* Linije 24 i 26 - u smeru ka gradu: Bulevar kralja Аleksandra – Takovska – Svetogorska – Makedonska - Braće Jugovića - Francuska i dalje redovnom trasom. U smeru ka Braće Jerković: Cara Dušana – Džordža Vašingtona – Takovska – Bulevar kralja Аleksandra...

Autobusi će biti na izmenjenim trasama

* Linije 37 i 44 - u smjeru ka gradu: Kneza Miloša – Takovska – Svetogorska – Makedonska - Braće Jugovića - Francuska i dalje redovnom trasom. U smeru ka Sajmu: Cara Dušana – Džordža Vašingtona – Takovska – Kneza Miloša...

* Linija 58 - u smeru ka gradu: Kneza Miloša – Takovska – Svetogorska – Makedonska - Braće Jugovića – Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom. U smeru ka Železniku: Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska - Bulevar kralja Аleksandra ...

* Linija EKO1 - u smjeru ka Novom Beogradu: Bulevar kralja Аleksandra – Takovska – Svetogorska – Makedonska – Dečanska – Terazijski tunel i dalje redovnom trasom. U smeru ka gradu: Terazijski tunel – Nušićeva – Makedonska – Svetogorska – Takovska - Bulevar kralja Аleksandra...

Ovo je, međutim, samo prvi dio zatvorenih ulica i izmjenjenih trasa linija javnog gradaskog prevoza. Kako organizatori najavljuju više od 100.000 ljudi iz cijele Srbije, jasno je da će u popodnevnim satima biti zatvoreni i dijelovi Bulevara kralja Aleksandra, Takovska, Kneza Miloša, Terazije...

U prepodnevnim satima, dok ne dođe do šireg zatvaranja centralnih gradskih ulica, vozači će imati ipak na raspolaganju nekoliko alternativa.

Alternativni pravci

Najbolja, ali sigurno i najopterećenija, svakako će biti Takovska ulica kojom će se i gradski prevoz spuštati ka Džordža Vašingtona, odnosno Bulevaru despota Stefana. Druga opcija vam je da napravite širi luk, Beogradskom ili Ruzveltovom ulicom, pa dalje u željenom pravcu.

Konačno, tu je i "kalemegdanska obilaznica". Ako idete ka gradu možete Karađorđevom (zbog radova je jednosmjerna ka Kalemegdanu) i Pariskom ka Dorćolu ili u suprotnom smjeru Tadeuša Košćuška, Pariskom i Pop Lukinom ka Brankovom mostu.

(Blic.rs)