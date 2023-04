Kolaps u Srbiji: Automobili oštećeni, povrijeđene djevojčice (FOTO)

Obilne snježne padavine koje su zahvatile veći dio Srbije izazvale su probleme i gužve u saobraćaju, a ponegdje probleme u snabdijevanju električnom energijom.

Veliko drvo palo je danas usljed snježnog nevremena u Danteovoj ulici na Karaburmi i potpuno blokiralo saobraćaj, prenose beogradski mediji.

Kako navodi RTS, prilikom pada drveta potpuno su uništena dva automobila, dok je treće vozilo oštećeno.

Ekipe "Gradskog zelenila" su na terenu i pokušavaju da presijeku veliko stablo.

Snježno nevrijeme izazvalo je probleme širom zemlje, a na Miljakovcu u Beogradu je drvo palo na dvije djevojčice.

Snijeg pada bez prestanka na teritoriji opštine Nova Varoš još od ponoći, ali su za sada nije izazvao veće probleme u saobraćaju i snabdijevanju električnom energijom.

"Situacija je teža po brdima gdje je snijega do 40 centimetara, dok ga u gradu ima od 15 do 20 centimetara. Za sada je sve pod kontorlom, jer pada suv snijeg i ne pravi probleme", rekao je danas za Tanjug predsjednik opštine Nova Varoš Radosav Vasiljević.

U Jablaničkom okrugu u Medveđi je bez struje ostalo 500 domaćinstava, dok su u Moravičkom okrugu prisutni manji kvarovi na elektro-mreži u Guči, Gornjem Milanovcu i Čačku, gdje je neprohodan putni pravac Preko Brdo - Odvraćenica, prenosi RTS.

U Raškom okrugu je zbog vremenskih nepogoda neprohodan put na dionici Kuti - Odvraćenica i građani se upućuju na alternativni putni pravac Raška - Novi Pazar - Odvraćenica. Takođe, bez električne energije ostala su sela Mojstir, Draga, Živče, Ribariće i Dolovo.

Snijeg intenzivno pada na teritoriji opštine Ivanjica, najviše ga ima preko Debelog Brda i Golije. Predsjednik opštine Momčilo Mitrović rekao je za Tanjug da na teritoriji grada ima oko 20 santimetara snijega, dok ga u višim predjelima opštine ima mnogo više.

Tokom noći su na teritoriji Rasinskog okruga izvršena tri crpljenja vode u mjestima Trebotin, Dašnica i Pakašnica i uklonjena pala stabla sa puta u Kraljevu, navodi RTS.

Trenutno su vatrogasno - spasilačke jedinice angažovane na obilasku terena i na uklanjanju palog drveća sa kolovoza, na više lokacija.

Zbog snježnih padavina koje su zahvatile veći dio Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva sve građane na pojačanu opreznost na zavejanim putnim i drugim pravcima i da prate obavještenja nadležnih organa.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije u stalnoj su komunikaciji sa svim činiocima u sistemu zaštite i spasavanja na teritoriji Srbije i spremni su za djelovanje, ukoliko za tim bude bilo potrebe, a sve u cilju zaštite života građana i njihove imovine, saopšteno je iz MUP-a.

Osim problema u saobraćaju aprilski snijeg koji je zavejao područje Zapadne Srbije velike probleme donio je velikom broju voćara u selima čačanskog kraja.

"Imamo oko 20.000 sadnica šljive i sve je jutros osvanulo pod snegom, ali to nije ono najgore. Na granama je debeli sloj leda i evidentno je da sve ono što je počelo vegetaciju da je sada uništeno. Ono što nas dodatno plaši, jeste najavljeni minus. Ukoliko se to zaista dogodi, sve što nije uništeno noćas biće uništeno od mraza u narednih nekoliko dana", rekao je za RINU voćar Veselin Vujović iz čačanskog sela Kačulice.

U posljednjoj objavi na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) navodi se da će snijeg tek popodne početi da slabi, a potpuni prestanak očekuje se sutra poslije podne i uveče.

Međutim, do kraja sedmice se u jutarnjim satima očekuje lokalna pojava mrazeva (na 2 metara do -2 stepen Celzijusovih, a pri tlu do -5), kao i pojava poledice.