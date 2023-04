Koliko se svijet promijenio od dolaska do odlaska Đukanovića s vlasti

​Da li ste svjesni koliko se svijet promijenio tokom vladavine Mila Đukanovića, odnosno šta se sve izdešavalo za tih tridesetak godina? Pa, pokušajmo da sažmemo i ukratko navedemo samo neke od drastičnih promjena koje su se u međuvremenu desile.

Za početak u vrijeme kada je Milo Đukanović zakoračio na političku scenu, sada davne 1989. godine (kada je bio komunistički omladinac i jedan od lidera socijalističke Crne Gore), u svijetu su bile popularne stvari kao što je vokmen (eng. walkman: sprava za slušanje muzike koja se mogla nositi svuda sa sobom, čukundeda aplikacija kao što je "Spotifaj" za mobilni telefon koji, takođe, nije bio "dobar dan" kao sada), bicikli petobrzinci i desetobrzinci, klubovi u kojima su se mladi zabavljali igrajući flipere, bilijar i video-igrice na konzolama, a djeca se igrala napolju fudbala, žmurke, lastiša, trule kobile i drugih društvenih igara, za razliku od današnje koja dane provode zureći u mobilne telefone i kompjuterske monitore, prenosi Telegraf.

Većinu tih stvari današnja djeca i omladina mahom ne poznaju, a u međuvremenu se izdešavalo toliko promjena da ih je teško nabrojati. I to sve za vrijeme vladavine samo jednog čovjeka.

Tako je, primjera radi, početak devedesetih obilježio sada već zaboravljeni diskmen. Za one sa slabijim pamćenjem, ili pak one koji ga nikada nisu ni sreli, to je bio nasljednik vokmena koji je, umjesto audio-kaseta (još jedan relikt prošlosti iz vremena političkih početaka Mila Đukanovića) koristio kompakt diskove, odnosno skraćeno CD-ove.

U međuvremenu su i CD-ovi izgubili bitku i nestali sa scene, ali ih je nadživio Đukanović.

Isto kao i DVD ili davno izumrli flopi diskovi. Kojih se danas, uzgred budući rečeno, prvenstveno sjećaju onih koji su odavno pregazili petu ili čak šestu deceniju života.

Kada smo kod kompjuterske tehnike, u međuvremenu se pojavio i internet. Da, ova danas sasvim uobičajena stvar nije ni postojala u ovom obliku na početku karijere najdugovječnijeg evropskog vladara.

Internet je na početku, zbog čega će se od muke naježiti svi koji se toga sjete, bio nevjerovatno spor i veza je pucala "kao dobar dan". Isti ti se sjećaju i kako je izgledalo uspostavljenje veze pomoću 56K modema koji je krčao i škripao dok je pozivao provajdera.

Skidanje bilo kakvog materijala većeg od jednog megabajta često je bila nemoguća misija, za razliku od današnjeg sasvim uobičajenog strimovanja filmova i serija u realnom vremenu.

Ljubiteljima automobila jedno od najboljih poređenja trajanja vladavine Mila Đukanovića biće - "golf". "Folksvagen" je 1989. i dalje prodavao "golf 2". Danas se vozi "osmica". Dovoljno za poređenje, zar ne?

Takođe, u to doba čak ni NASA nije sanjala da će u međuvremenu uspjeti da pošalje ovoliko rovera na druge planete, među kojima su najpoznatiji "Oportjuniti", "Kjuriositi" i "Spirit".

Za ljubitelje domaće kinematografije, evo nekoliko činjenica koje će takođe odlično objasniti koliko dugo je vladao Đukanović: u vrijeme kada je stupio na scenu Miloš Biković je bio beba od tek nekoliko mjeseci, a Milan Marić nije ni bio rođen.

Takođe, Žarko Laušević je stigao da ode na robiju zbog dvostrukog ubistva, pa da izađe s iste, napusti zemlju i ode u SAD, napiše knjigu, vrati se u zemlju, snimi nekoliko filmova...

Što se sporta tiče, Željko Obradović je uspio da osvoji devet titula šampiona Evrope, što u istom vremenskom periodu nije uspjelo nijednom drugom košarkaškom treneru. A malo ih je i van košarke koji su uspjeli.

Za ove 32 godine u zemlji (preciznije zemljama, s obzirom na to da su od tada na prostoru prije današnje Srbije postojale SFRJ, SRJ i SCG) i svijetu (koliko se tek tu zemalja raspalo i koje su sve nove nastale teško se i sjetiti), izdešavalo se toliko stvari da ih je zaista teško nabrojati.