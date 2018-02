Kolinda: Moja savjest je mirna

ZAGREB -- Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović odbacila je zolonamjerna tumačenja njene izjave o protestima povodom posjete Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije.

Kitarovićeva je proteklih dana bila na udaru kritika zbog poziva i posjete, a poručila je da je njena savjest mirna.

"Želim vrlo jasno i nedvosmisleno da odbacim zlonamjerna tumačenja moje izjave o protestu povodom dolaska predsjednika Vučića u službenu posjetu Republici Hrvatskoj. Ni na koji način nisam dovela u pitanje pravo na protest. Imam puno razumijevanje za udovice poginulih i umrlih hrvatskih branitelja te za braniteljska udruženja koji su koristli svoje demokratsko pravo i izrazili svoj stav o dolasku predsjednika Vučića", rekla je Kitarovićeva za portal Direktno.

Objasnila je da je, kada je govorila o pojedincima s rubova političkog spektra, kojima se ne smije dopustiti da diktiraju državnu politiku, mislila na one pojedince s krajnje ljevice i desnice koji svojim istupima i ponašanjem čine nemjerljivu štetu Republici Hrvatskoj.

"To nisu ni udovice hrvatskih branitelja ni hrvatski branitelji. Kao što sam se s predstavnicima 25 braniteljskih udruženja sastala uoči posjete tako ću se s njima sastati i ovih dana kako bi ih upoznala s rezultatima razgovora, s posebnim naglaskom na otkrivanje sudbina naših nestalih branitelja i civila", navela je Kitarovićeva.

Kazala je i da će se rezultati posjete tek vidjeti.

"Moja savjest je mirna. Sve što činim, činim u interesu hrvatskog naroda i države, a naš najveći interes je mir i stabilnost u ovom dijelu Evrope", jasna je bila Kitarovićeva, koju je, inače, predsjednik Vučić pozvao u uzvratnu posjetu Beogradu, što je ona prihvatila.

Hoće li predsjednica Kolinda Grabar Kitarović uistinu ostati bez podrške braniteljske populacije, osnovno je pitanje koje se postavlja nakon što je dio ratnih veterana koji su protestovali u ponedjeljak protiv posjete Vučića.

Prema pisanju Jutarnjeg lista Josip Đakić, HDZ-ov zastupnik i predsjednik Hvidre, još je u ponedjeljak naveče izjavio da će zbog te njene izjave o marginalnim grupa dobro razmisliti o budućoj podršci predsjednici.

"Čuo sam da je predsjednica izjavila da neće dozvoliti da marginalne grupe odlučuju o ključnim državnim pitanjima. Ne znam je li mislila i na mene. To ću je lično pitati. Duboko ćemo razmisliti o daljnjoj podršci predsjednici", rekao je Đakić.

Ono što je sigurno i ovim protestom potvrđeno je da je braniteljska scena duboko podjeljena jer dok Đakić prijeti predsednici izostavljanjem podrške, Josip Klem za Jutarnji kaže da sve probleme treba rješavati - razgovorom.

"Podržavam svaki dijalog. Isto tako svaki građanin ima pravo na protest, no mi očekujemo od državnih čelnika da svaki problem, od govora mržnje do zveckanja oružjem, rješavaju dijalogom", rekao je Klem.

Situaciju oko “marginalne grupe” na Markovom trgu je komentarisao i Ante Deur, posebni savjetnik za branitelje predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, koji smatra da je došlo do velikog nesporazuma.

"To je jedino logično objašnjenje jer to predsjednica nikad ne bi rekla za pripadnike braniteljske populacije, njihove obitelji, udovice Domovinskog rata kao i one koji još traže svoje nestale. U cijelom svom mandatu predsjednica posebno daje pažnju porodicama nestalih, kao i svim braniteljima, tako da ovakve izjave sigurno nisu bile namijenjene njima", rekao je Deur.

Mali odaziv na protestu indikativan je i za Pavla Miljevca, predsjednika Hrvatskog generalskog zbora, koji nema dilemu zbog čega se na Markovom trgu okupilo samo tristotinjak ljudi.

Kaže da je poznato da braniteljska udruženja jednim pozivom na ulicu mogu da izvedu hiljade ljudi.

"Neki od predstavnika udruženja bili su kod predsjednice i kod savjetnika Deura te je očito bilo riječi o tome da se ne pridruže prosvjedu. Nije dobro dijeliti branitelje. Izjava predsjednica je blago rečeno nespretna posebno ako se zna da je u predizbornoj kampanji imala veliko razumijevanje za tu populaciju", smatra Miljevac.

S druge strane za Predraga Matića, bivšeg ministra branitelja u vladi SDP, zbog kojeg su i protestovali branitelji u Savskoj 66, cijela ova priča oko Vučića i protesta dobro je organizovani igrokaz po modelu “talasaj, ali nemoj previše”.