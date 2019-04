Kolinda: Propustili smo migrante koji imaju novca i mogu trčati

ZAGREB - Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da su migracije prirodna pojava, ali da ne smiju biti "haotične i licemjerne".

Ona je ocijenila da je licemjerno tvrditi kako bi se pomoglo svim migrantima propuštanjem 700 hiljada ljudi.

"Propustili smo one koji su brzi, koji imaju novaca, koji su mladi, koji su zdravi, koji mogu brzo hodati, trčati, a uz to smo pomagali svima onima koji potiču trgovinu ljudima“, rekla je Grabar-Kitarović.

"Kad bi gledala migrante, često sam se pitala, da li je to dijete, koje izgleda prestrašeno i drži nekoga za ruku, da li je to doista njihovo dijete, ili je to neko dijete koje je uzeto samo zato da bi se ta skupina ljudi predstavila kao obitelj", kaže hrvatska predsjednica.

Ona je rekla da treba raditi na uklanjanju korijenskih problema u zemljama iz kojih dolaze migranti, a to nisu samo siromaštvo već, na primjer, obrazovanje, jednakost polova i sloboda izbora.

Predsjednica Hrvatske je naglasila da, bez obzira na negativne strane, Hrvatska od EU više dobija nego što gubi.

"Uostalom, svaka situacija u životu je takva, ništa nije idealno", rekla je Grabar-Kitarović.

Istakla je da Hrvatska može snažno afirmisati svoju poziciju unutar Evropske unije, uprkos tome što je mala zemlja.

"Svaka je država velika onoliko koliko su velike njezine ambicije. Tako Luksemburg ima strahovito velik utjecaj u Europskoj uniji", ustvrdila je Grabar-Kitarović.

"Hrvatska treba znati koji su njeni interesi i kakvu politiku treba provoditi", zaključila je.

