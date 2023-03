Kolinda i Mesić registrovani kao direktori kompanije koja se "proslavila" propalim koncertom

Bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović, bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić i nekadašnji savjetnik predsjednika Mesića i Ive Josipovića Saša Perković registrovani su od 19. feburara ove godine kao direktori u londonskoj kompaniji Digital Asset Decentralized Exchange ltd.

Tu informaciju juče je otkrio dnevnik 24sata, a novinar Denis Mahmutović otkrio je u razgovoru za N1 da se radi o kompaniji koja je u Hrvatskoj poznata po organizovanju propalog koncerta na kome su trebale nastupiti svjetske pop zvijezde.

Pokušali su juče doći do bivše predsjednice Grabar Kitarović, ali nisu uspjeli od nje dobiti nikakvu infomaciju jer je bila na konferenciji.

Ali, iz izvora bliskih bivšoj predsjednici saznaju da je "sarađivala s tom tvrtkom na nekim projektima te da su navodno razgovarali daljnjoj suradnji, ali da nije te da ne namjerava biti dio njihove upravljačke strukture".

"Dakle, nije nikakva direktorica", saznaju og izvora bliskog bivšoj predsjednici.

Međutim, u britanskom sudskom registru vidljivo je da je ona registrovana kao jedna od direktorica te da se radi o kompaniji koja je registrovana 10. maja 2022. godine, a vlasnik kompanije je Kristijan Jurić sa adresom u Londonu. Kompanija je takođe registrovana na londonskoj adresi.

Novinar Mahmutović za N1 je kazao da se sastao s jednim direktorom.

"Direktor s kojim sam se sastao rekao mi je da se bave IT tehnologijama, blockchainom, fintechom, povezano s humanitarnim organizacijama i ekološkim aktivnostima.

Pokušali su organizirati spektakularni koncert u Areni, humanitarnog karaktera, trebalo je prikupiti milijardu eura pomoći za Ukrajinu. Firma je to htjela organizirati tri mjeseca nakon što je pokrenuta i nema još do kraja uplaćen temeljni kapital. Koncert je neslavno propao. Cijeli projekt su lansirali u Dubai, da će to predstaviti na Expo-u", ispričao je spomenuti novinar Mahmutović za N1.

Navodi da kompanija Dadex ima kancelarije po cijelom svijetu, a da se poslovnica u Zagrebu nalazi u Jurišićevoj, u prostorima firme koju vodi sin ministra obrazovanja, Radovana Fuchsa.

Nadalje novinar navodi da su se Grabar Kitarović, Mesić i Perković u cijelu priču navodno uključili volonterski i konzultanski zbog humanitarnih projekata.