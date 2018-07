Kolinda opet šokira: Albanci i Hrvati braća po oružju

Komentari: 3

DraganRankitic

Konkretne cifre o žrtvama rata na teritoriji dejtonske unije FBiH i RS (bivše Brozove veštačke tvorevine S.R. BiH, koja je de facto ukinuta 1992. godine a formalno ukinuta dejtonskim sporazumom 1995. godine), prema Međunarodnom sudu za bivšu Jugoalviju (ICTY): Ukupan broj žrtava: 104,732 (Turaka 68,101, Srba 22,779, Hrvata 8,858, Ostalih 4,995) Civilnih žrtava: 36,700 (Turaka 25,609, Srba 7,480, Hrvata 1,675, Ostalih: 1,935) Vojnika ubijenih u borbi: 68,031 (Turaka 42,492, Srba 15,298, Hrvata 7,182, Ostalih 3,058) Dakle ko je to poklao 7,480 srpskih civila kada takozvana lažna Armija nepostojeće države "BiH" (odnosno vojska turskog dela današnje FBiH) navodno "nije počinila nikakve zločine"? Dalje, mnogi od turskih navodnih civilnih žrtava bili su naoružani turski civili, koji su kao dobrovoljci učestvovali u ratnim dejstvima, ali nisu bili pripadnici nekih jasno definisanih vojnih postrojbi. Toga je bilo mnogo manje na hrvatskoj i srpskoj strani. I na kraju od turskog naroda, koji je brojao skoro dva ipo miliona ljudi, stradalo je u četiri godine rata (1992-1995) samo oko 25,000 civila t.j. samo oko 1% (slovima JEDAN PROCENAT). To je dakle nešto preko 6000 ljudi godišnje. To ne da nije nikakav "genocid", to je znatno manje žrtava nego što ih u nekim zemljama godišnje strada u obračunima kriminalaca i policije, ili u saobraćajnim nesrećama. Turska upotreba reči "genocid" samo vređa žrtve pravih genocida, gde je Jevreja u II svetskom ratu stradalo i do 90%, ili Srba u NDH gde ih je stradalo preko 50%, i to od ruku istih tih ustaša Turaka. Što je mnogo mnogo je. I od Turaka koji lažu kako zinu.