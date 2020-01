Kolinda otkrila kako se osjeća poslije poraza, ali i koji su joj planovi

ZAGREB - U prvom razgovoru nakon izbornog poraza Kolinda Grabar Kitarović otkrila je planove za budućnost. Nije željela da govori o nastavku političke karijere iako je dio članova stranke vidi kao šeficu HDZ-a.

"Dobro sam, bože moj. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore. Ostajem ovdje, u Hrvatskoj i radiću za Hrvatsku", rekla je za 24sata.hr Kolinda Grabar-Kitarović, koja posljednje dane na Pantovčaku provodi odrađujući ono što treba da završi.

Ove nedjelje primiće delegaciju stranih novinara koji dolaze u Hrvatsku povodom predsjedanja Savjetom EU, a onda će na sedmodnevni odmor. Potom će još odraditi državnička putovanja zapisana u kalendaru i oprostiti se s ljudima s kojima je radila pet godina.

"Vidim se kako se bavim zaštitom slabijih, promovisanjem zaštite nasilja nad ženama i djecom, ali i zaštitom životinja", rekla je Kolinda Grabar-Kitarović, koja je definitivno potvrdila da pas Kika koju je udomila tokom predsjedničkog mandata ide s njom kući.

Nakon Briona ide u Izrael

No do predaje dužnosti Zoranu Milanoviću, Kolinda Grabar-Kitarović još je predsjednica države. Tako će do kraja ove nedjelje da odradi sve svoje predsjedničke dužnosti, pa će tako 9. januara, biti na koncertu prilikom obilježavanja hrvatskog predsjedanja Savjetu Evropske unije, a nakon čega će na Pantovčaku biti i radna večera s najvišim zvaničnicima Evropske komisije.

U subotu poslijepodne predsjednica planira da se povuče na sedam dana. Pretpostavlja se da će odmor provesti na Brionima, ali to nije do kraja potvrđeno. Kolinda Grabar-Kitarović odradiće spoljnopolitička putovanja, a jedno od njih je i putovanje u Izrael. Ali zbir svega je da će do kraja mandata, 18. februara, kad će predati dužnost Zoranu Milanoviću, raditi intenzivno.