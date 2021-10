Kolindina savjetnica: Ko je protiv prebijanja migranata, neka ih udomi

Bivša novinarka i savjetnica Kolinde Grabar-Kitarović Mirjana Hrga se na svom Facebook profilu osvrnula na snimke na kojima se vidi kako policajci tuku migrante.

"Svi koji misle da su policajci postupili neprimjereno štiteći granicu Hrvatske od ilegalnih ulazaka, predlažem da se jave MUP-u i u udome ih i odgovaraju za dalje postupanje tih migranta", navela je ona na toj društvenoj mreži.

Ona je dodala da ne želi da migranti ilegalno ulaze u Hrvatsku.

"Ne želim da ilegalno ulaze u moju zemlju i bez ikakvog smisla skitaju ulicama naših gradova, obzirom na to da na ovaj način kako su to zamislili, ni u jednu drugu zemlju neće ući", napisala je Hrga.

Podsjećanja radi, prošle nedjelje pojavili su se snimci na kojima se vidi kako hrvatski policajci obučeni u jakne bez obilježja službe pendrecima udaraju migrante. Zbog tog incidenta, trojica pripadnika interventnih policajaca udaljeni su sa dužnosti, prenosi portal Indeks.

EU governments deny the existence of a violent campaign by masked men to turn away asylum seekers at EU borders. A months-long investigation by @LHReports & leading media unmasks these groups, reveals who commands & finances them pic.twitter.com/nGNFs5Epsi