Kolona na Gradini duga sedam kilometara

BEOGRAD - Na izlaz iz Srbije na graničnom prelazu Gradina čeka se tri časa, a još toliko u međuprostoru sa Bugarskom, pa je preporuka građanima da izbjegavaju ovaj prelaz vikendima do kraja sezone, jer su kolone uvijek kilometarske.

Policija i carina Srbije ulažu maksimalne napore, rade po minimalnom režimu, ali je protok vozila ogroman i zagušenje u međuprostoru ne dozvoljava brži prolaz, pa je kolona duga sedam kilometara, javio je RTS.

Saobraćajna policija reguliše saobraćaj kod tunela Pržojna padina i sukcesivno pušta automobile kako se ne bi napravio dodatan kolaps na auto-putu.

Preporuka za građane je da, ako idu u Bugarsku ili Grčku na more, to rade radnim danima, a ne vikendom jer će gužve biti do kraja ljetnje sezone.

RTS navodi da je bilo i dosta intervencija hitne pomoći iz Dimitrovgrada jer je mnogima pozlilo dok su čekali.

Na graničnom prelazu Horgoš, na ulazu u Srbiju, zadržavanja su oko 45 minuta, a na Batrovcima automobili čekaju 10 do 15 minuta.

Na Preševu se čeka oko 30 minuta ka Sjevernoj Makedoniji, a na graničnom prelazu Gostun ka Crnoj Gori zadržavanje je pola sata. /kraj/ab