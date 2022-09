Komšija pretukao zamjenika gradonačelnika Splita

SPLIT - Bojan Ivošević (32) zamjenik gradonačelnika Splita završio je na hitnoj nakon što ga je pretukao komšija, javljaju hrvatski mediji.

Sve se dogodilo oko 16 časova kada je spitski funkcioner doživio neugodnu situaciju na Kruševića gumnu koja je završila tako da je morao krivično prijaviti nepoznatu osobu zbog krivičnog djela prijetnje, a Ivošević je završio na hitnoj gdje su mu utvrđene lakše tjelesne povrede u predjelu glave.

Kako je objavila Slobodna Dalmacija, riječ je o 24-godišnjaku kojeg Ivošević zna iz viđenja. Ovaj portal je objavio da je do svađe došlo zbog glasne muzike koju je komšija puštao.

Ivošević demantuje sukob zbog muzike

Ivošević se oglasio na Facebooku i demantovao da je do sukoba došlo zbog glasne muzike. Ivošević piše da se događalo porodično nasilje te da je reagovao na što ga je mladić udario.

"Ovu subotu u kući do moje dogodilo se porodično nasilje, nažalost ne po prvi put kako sam kasnije saznao od ostalih komšija.Osoba od prije poznata hrvatskom pravosuđu zbog provala i narkotika zlostavljala je svoju ženu/curu. Kako sam odgojen da uvijek reagiram i zaštitim slabije kada sam bio ispred kuće zavikao sam prestani se derat nakon čega je rastrojena osoba iskočila kroz prozor prizemlja i dotrčala do mene udarivši me šakom u glavu vičući da mu se ne miješam u život, na što ja nisam reagirao već rekao da zovem policiju, a osoba je skupila stvari i pobjegla iz stana", piše Ivošević.

Naveo je da je sramotno je da novinar Slobodne Dalmacije vrištanje žene naziva glasnom muzikom.

"Ali to je očito na tragu trenutnog stanja u državi i kako se nasilje nad ženama tretira dok ne bude prekasno. Uvijek reagujte na nasilje nad ženama makar to za dio Slobodne Dalmacije bila muzika za njihove uši", piše Ivošević.

Policija

Iz PU splitsko-dalmatinske potvrđuju kako su policijski službenici 3. septembra zaprimili dojavu da je u Splitu fizički napadnut 32-godišnjak kojeg su izlaskom na mjesto događaja zatekli dok se napadač udaljio.

"Napadnuti muškarac je pristupio u nadležnu policijsku postaju te podnio krivičnu prijavu za prijetnju", saopšteno je iz policije.