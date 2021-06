Komšije o čovjeku koji je brutalno pretukao sina: Svaki dinar ulaže u decu

Vijest da je B.L. (49) iz Kočana uhapšen zbog nasilja u porodici jer je ponedjeljak u dvorištu OŠ "Vuk Karadžić" u Doljevcu pretukao četrnaestogodišnjeg sina zaprepastila je mještane ovog sela. Oni su stali u njegovu odbranu ističući da je B.L. izuzetno posvećen djeci, te da se ni za kakvo nasilje u ovoj porodici do prije dva dana nije čulo.

Kako navode komšije uhapšenog, osim sina zbog koga je uhapšen, on ima još jednu kćerku, oboje su sportisti, a otac ih je podržavao u zdravom stilu života.

"Ja o njemu sve najbolje mogu da kažem, jednom rečju sjajan čovek. Veliki domaćin, ima prodavnicu u Doljevcu, svaki dinar ulaže u decu. Takva im je i majka, veoma su brižni roditelji. Kad sam čuo šta se desilo, nisam mogao da dođem sebi. Verujte mi, ja taj snimak nisam mogao da pogledam, mislim da bih se mnogo potresao jer se iz te porodice nikad ništa loše nije čulo. Komšija nije nasilnik, znam da nije ni alkoholičar, povremeno bi možda popio neko pivo i to je sve. Mali trenira skijanje, znam da je stalno bio na Kopaoniku pa i u Švajcarskoj, on je sve to plaćao i njega i ćerku je stalno odvozio i dovozio na treninge. Ceo svoj život je njima podredio, tim pre me je ovo što se desilo toliko iznenadilo", čudi se jedan stanovnik ovog Doljevačkog sela.

Šta je bio povod brutalnog obračuna sa djetetom, mještani Kočana komentarišu samo na osnovu glasina.

"Koliko sam čuo, mali je počeo da se druži sa nekim lošim momcima. Njemu nije na toj proslavi ni bilo mesto, osmaci su slavili kraj školovanja a on ide u sedmi razred. Njegov otac je čuo da je on sa njima iako ga je upozoravao da ih se kloni i mnogo se naljutio. Pretpostavljam da je totalno bio izbačen iz takta jer nikad ne bih pomislio da je u stanju da onako tuče rođeno dete. Žao mi je dečaka, čujem da je dobro ali se baš brinem za komšiju jer smo baš dobri prijatelji. Stvarno je strašno da zbog deteta ode u zatvor. Ovo je mala sredina, svi o svima znamo sve, verujem da je tako postupio da bi sprečio sina da skrene na stranputicu. Znate, loše društvo može da vas odvede daleko, nekad sa tog puta nema povratka", kazuje mještanin Kočana, prenosi "Telegraf.rs".

B.L. je uhapšen zbog nasilja u porodici, a izrečene su mu i mjere privremenog udaljenja učinioca iz stana i mjera privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj.

On je saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu gdje je iznio odbranu. Tužilaštvo je predložilo da mu se odredi pritvor do 30 dana zbog uticaja na svjedoke i uznemirenja javnosti a sudija za prethodni postupak će nakon saslušanja odlučiti da li će prihvatiti prijedlog da B.L. okončanje istrage čeka u pritvoru.