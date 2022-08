Komšinica ubice iz Cetinja: Policajac ga spriječio da uđe u našu kuću

CETINJE - Na Cetinju, u naselju Medovina, u petak se desio stravičan masakr u kojem je život izgubilo 11 osoba, a među njima i dvoje djece.

Jedna svjedokinja je ispričala šta se desilo u tim kobnim trenucima.

"Nažalost, pola mojih dobrih komšija više nema, koji su stradali, ni zbog čega. Oni su bili nevini, čovjek je išao od kuće do kuće, ko god mu se našao u kući, ubio je ljude u foteljama, u krevetima, staro i mlado. To je trajalo oko sat vremena. Došao je čak i na naše stepenice, htio je i u našu kuću da uđe, međutim policajac je bio na našoj terasi, jer se s naše terase najbolje vidjela njegova kuća", priča potresena komšinica monstruma iz Cetinja.

Policajac je, kako je pojasnila, spasio da ne uđe u njihovu kuću.

"Tu su bila i dva unuka, svekrva i moj suprug. Policajac nas je spasio i ja sam danas tu. To se ne može opisati, to je trajalo predugo, trajalo je sat vremena. Kako ko dolazi kod svojih čuje se jauk. On viče, galami, puca, kundakom u vrata udara, lomi stakla. Od ovog ćemo se svi mi iz Cetinja teško ili nikako oporaviti. To je tragedija koja nije zapamćena u Crnoj Gori. On je bio jedan fin momak, od njega se ovo nije moglo očekivati", kazala je komšinica Vuka Borilovića.

Godište njenog sina

Rekla je da je Vuk Borilović godište njenog sina, da su se kao djeca igrali zajedno te da je iz fine porodice.

"Šta je bilo okidač to znaju samo u njegovoj kući, njegova majka i žena. Učinjeno je šta je učinjeno, a da li se moglo možda malo ranije reagovati, mislim da jeste. Ja sam bila zaključana u WC-u s unucima, dok je muž bio na terasi sa policajcem. On je krenuo da puca na nas i policajac je onda ispalio dosta metaka. Žali bože ljudi, ubijeno je i staro i mlado", zaključila je ona.