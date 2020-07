Kon: Ako krene još jedan talas, može da bude teži

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon kaže da njegov razgovor s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o uvođenju policijskog časa nije odluka Kriznog štaba, već da su to samo prva promišljanja i poručio da se procjenjivanje radi svakodnevno.

Kon je za N1 rekao da se situacija u Beogradu popravlja i poručio da "nikome nije na kraj pameti da nekog maltretira" i da je tužan zbog onoga što se juče dogodilo.

"Krizni štab ima 40 ljudi, a razgovor između mene i predsednika nije odluka Kriznog štaba bez obzira na to što veliko poverenje ulaže u mene. To su samo prva promišljanja, to što je sa tim izašao u javnost je njegova odluka, možda sam mu i zahvalan na tome, ali reakcija nije izostala", rekao je Kon.

On je napomenuo da je glavni cilj sprečavanje kontakata kako se virus ne bi dalje širio.

"Kada sam razgovarao s predsednikom o novim merama govorili smo samo o Beogradu. Naglašavam da se situacija menja. Mi moramo da sprečimo kontakte i to je glavni cilj. Najefikasnije se sprečava najtežim merama", rekao je Kon.

On je naglasio "nikom nije na kraj pameti da nekog maltretira" nego je jedini cilj da stalno imamo spreman zdravstveni sistem.

"Trenutno je to jedini cilj uz spasavanje života. Moramo iz dana u dan da pratimo situaciju, nema drugog načina", poručio je Kon.

On je dodao da postoje pokazatelji da se situacija popravlja u Beogradu.

"U poslednja tri dana imamo oko 300 do 450 onih koji su testirani sa sumnjom na virus, pre toga smo imali u proseku oko 600, čak i više dnevno", rekao je Kon za N1.

Osvrnuo se i na sinoćna dešavanja i proteste koji su održani zbog najava novih epidemioloških mjera i policijskog časa.

"Želim zdravlje svim građanima i stanovnicima Srbije, izražavam osećaj duboke tuge zbog svega što se desilo sinoć, sa velikim razumevanjem očaja ljudi", poručio je Kon, a prenosi Blic.

Kon je pojasnio i da se epidemiološka slika nije promijenila od sinoć i istakao da su mjere u smislu neophodnosti maksimalnog sprečavanja kontakata, izmedu ostalog i te koje je najavio predsjednik Vučić.

"Glavni indikator kada bi se te mere sprovodile je popunjenost zdravstvenih ustanova u Beogradu. U jednom trenutku je bilo i 300 hospitalizovanih na dan, a ako se ta brzina popunjavanja smanji, nećemo upasti u tu situaciju, ne smemo da dozvolimo da nemamo mesta. Sada imamo proširenja kapaciteta na Banjici i u Areni", rekao je on.

Govoreći o novim kovid bolnicama koje su u planu da se grade, Kon je rekao da se to radi preventivno i da mora da se shvati da je virus još tu.

"Mi ćemo ga potisnuti opet za par nedelja i biti u prihvatljivoj situaciji. Proći će opet oko mesec dana dok ne počne porast. Opet zavisi od kolektivnog imuniteta, ako krene još jedan talas, može da bude teži od ovoga. Sad imamo probleme s kapacitetom i normalno je razmišljanje o tome da su potrebni kapaciteti za još težu situaciju", istakao je Kon.

On je naglasio da "mora da se komunicira s javnošću, da se saopšti sve ono o čemu promišljamo i da kad se desi tako nešto, nemamo ovakav očaj koji je ispoljen juče i koji mogu da razumem".

" Zaista sam tužan zbog toga", poručio je on.