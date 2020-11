Kon: Danas očekujem blizu 4.000 novozaraženih

BEOGRAD - I dalje beležimo rast novoobolelih, danas očekujem i najveći broj zaraženih do sada, kaže dr Predrag Kon i dodaje da bi taj broj mogao biti oko 4.000.

"Taj broj će danas biti blizu četiri hiljade", rekao je on u Jutarnjem programu TV Prva.

Član Kriznog štaba i epidemiolog kaže da se očekivalo da će kriva biti zaravnjena bar u Beogradu tokom ove nedjelje, ali da sada ne može ni to da tvrdi. Beograd je apsolutno najveći centar i tako je od početka, kazao je on ali i napomenuo da je takođe realno da je došlo do prelivanja ka drugim gradovima.

"Pad broja novozaraženih, prema podacima od ponedeljka, rezultat su nedelje, kada se manji broj testira, ali već danas ćemo imati realnije podatke", rekao je dr Kon i kazao da pozdravlja mere koje večeras stupaju na snagu.

"Mi smo tražili i ranije da se one uvedu", rekao je dr Kon.

Već sada zdravstveni sitem ne može regularno da funkcioniše, ovo sada je neuporedivo teže za zdravstveni sitem. Bio sam i na ratištu, preživjeli smo bombardovanje, ali ovo je neuporedivo teže za sistem, naglašava on.

Prema njegovim riječima postoje dva paralelna svijeta. Onaj koji se bori s virusom, i onaj koji ga negira.

Priliv virusa u škole sigurno sledi, ali one ne moraju biti "isključene", odnosno problem je kompleksan jer se mora pratiti i koliko nastavnika će možda oboleti i samim tim hoće li ih biti dovoljno za obavljanje nastave. Ali, sve to, kako kaže, zavisiće od škole do škole.

Upitan da li će Srbija zatvoriti granice zbog korona virusa, dr Kon kaže da trenutno imaju veći problem da obuzdaju širenje virusa po Srbiji, što ne znači da nema importa virusa. Ali, tu postoji sitem njihovog praćenja, kazao je Kon.

Na pitanje da li su sami krivi što ne mogu da obuzdaju koronu ili je tako svugdje, Kon kaže:

"Mi morao da živimo dalje, tu nema dileme, a da li smo sami krivi ili ne...ne znam. Jesmo odgovorni za to što nam se dešava, a ima i onih koji su krivi, oni koji su bili svesni da ima zaražavanja i nisu poštovali mere. Zabrana ne bi bilo kad bi svi bili svesni."

"Vidite da se ceo svet zatvara. Ja se nadam, ali imislim da su ove nove mere propusne, dovešće do smanjenja broja novozaraženih, ali to neće biti dovoljno", dodao je epidemiolog.

Kada je riječ o realnom broju zaraženih korona virusom u Srbiji, član Kriznog šatab ističe da je nedavno završena studija, koja će biti prezentovana u srijedu, a po kojoj antitijela na Kovid-19 ima oko 20 odsto stanovništva. Tom broju se dodaje i broj aktuelnih slučajeva i na kraju dobijena cifra je "taj broj".

Prema njegovim riječima, prirodno razrješenje pandemije je kada više od 60 odsto stanovnika ima antitijela, a to se postiže ili zaražavanjem ili vakcinama.

"Sada čekamo vakcinu da imako vakcinalni imunitet", zaključio je on.

(B92)