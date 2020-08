Kon: Moguće je da se promeni sastav Kriznog štaba

BEOGRAD - Podaci pokazuju da se situacija sa korona virusom nekako stabilizovala, ali na visokom nivou, što traži veliki oprez, rekao je srpski epidemiolog Predrag Kon.

Prema njegovim riječima došlo je do postupnog smanjenja registrovanja novooboljelih slučajeva i pregleda u kovid ambulantama, a smanjuje se i prisutnost u kovid bolnicama.

On je istakao, gostujući u Dnevniku RTS, da se i dalje traži veliki oprez.

"Ako poštujemo mere, izaći ćemo iz ovoga", kazao je Kon.

Na pitanje da li su ovi današnji podaci ohrabrujući, on odgovra potvrdno, ali objašnjava: "Imali smo i ranije ohrabrenja, pa nam se desilo to što se desilo. Moramo biti oprezni da nam se ne bi to ponovilo".

On je naveo da je moguće i da se promijeni sastav Kriznog štaba.

"Menja se vlada, ne vidim zašto se ne bi menjao i Krizni štab", rekao je on.

Kon navodi i da je epidmeiološka situacije u Beogradu nesigurna, jer je malo potrebno da dođe do pogoršanja i apelovao je na građane da se pridržavaju mjera.

Kada je u pitanju naredna školska godina, predlozi iz ministarstva moraju da prođu kroz Krizni štab, a potom i kroz Vladu.

"U mlađim uzrastima je bitno da postoji prisustvo u školi, za ostalo može da bude naizmenično", kaže.