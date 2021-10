Kon: Molio sam da me opozovu ako im smetam

BEOGRAD - Epidemiolog i član Kriznog štaba Srbije Predrag Kon izjavio je danas da je medicinski dio štaba na sjednici insistirao da se javno objavi da su oni bili za uvođenje restriktivnijih mjera, kao i da je on molio da ga opozovu ako "smeta".

"To što se nakon sednice Kriznog štaba obratila premijerka, a ne ja je sasvim logicno, jer ja ne bih mogao da govorim suprotno od onoga što je moj stav i stav medicinskog dela Kriznog štaba. Insistirali smo zato na tome da se javno objavi da smo mi bili za uvodenje restriktivnijih mera. Jedino oko čega smo se saglasili je neophodnost vakcinacije", naglasio je Kon gostijući u "Uranku" na K1 televiziji.

Kovid propusnice su dobra stvar ali u ovom trenutku nisu dovoljne, kaže Kon i dodaje da ne zna zašto propusnice nisu uvedene.

"Naš predlog bio je skracenje radnog vremena do 17 sati za sve delatnosti koje nisu esencijalne. Time bismo dobili mali predah, smanjio bi se broj novoobolelih, a to vreme uz kovid propusnice trebalo bi iskoristiti za vakcinaciju. Tražili smo obaveznu vakcinaciju za zdravstvene radnike i zaposlene u javnim službama. Ja lično sam uradio sve, molio sam da me opozovu ako im smetam. Gubimo energiju na rasprave. Odlaganje mera je po mom mišljenju pogrešno razmišljanje", zaključio je epidemiolog Predrag Kon.

On je kazao i da je procenat vakcinacije kod mladih uzrasta od 18 do 30 godina svega 22 odsto i da to predstavlja problem jer je imunizacija jedina mjera koja nam omogućava izlazak iz ove situacije koja je vanredna, a nerijetko i katastrofalna.

"Epidemiološka situacija je ispolitizovana do maksimuma, a opstrukcije su brojne na svim nivoima. Mi sada imamo prirodni tok zaražavanja. Brže nam ide zaražavanje nego vakcinacija. Katastrofalno je što od tih 7.000 novoobolelih dnevno oko 1 odsto umire", kaže Kon i dodaje i da je među novooboljelim svaki treći vakcinisan i sa su to uglavnom starije osobe.

Mladima su dovoljne dvije doze, a starijim i hroničnim bolesnicima je neophodna treća, buster doza. Nakon buster doze obole samo oni koji su tog dana ili predhodnog bili u kontaktu sa virusom.

Kon je istakao da će on i njegove kolege iz medicinskog dela Kriznog štaba biti branioci javnog zdravlja do kraja. "Predlagaćemo mere koje smatramo najproduktivnijim i najboljim i tražićemo da se to javno saopštava. Nije vreme za masovna slavlja i masovna okupljanja ljudi koji nisu vakcinisani. Kada je reč o vakcinaciji protiv sezonskog gripa, trenutna preporuka je da prođe 14 dana od buster doze do vakcine protiv gripa, mada se sada taj stav promenio i glasi da je bezbedno primiti obe vakcine u isto vreme. Svakako, potrebno je da to bude i zvanično usvojeno i da se počne sa primenom takvog modela, a to će biti uskoro", kazao je Kon u "Uranku“.