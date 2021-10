Kon: Na svakih 27 minuta jedan smrtni slučaj

​BEOGRAD - Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon ocijenio je danas da je epidemijska situacija u Srbiji vanredna, ali da srećom nije katastrofalno jer nema stuacije da hitno moraju da se proširuju bolnički kapaciteti.

On je istakao da, prema zvaničnim podacima, na svakih 27 minuta ima jedan smrtni slučaj povezan sa kovidom, ali da "objektivno na svakih 10 minuta imamo smrtni slučaj povezan sa epidemijom".

Kon je u emisiji Dan uživo na TV N1, odgovarajući na pitanja gledalaca, rekao da "svakako ima više preminulih, skoro dva i po puta više" od zvanične statistike, ali je istakao da to može da se utvrdi samo nakon obrade mortalitetne statistike.

"Zašto se to ne radi, to je drugo pitanje. Tražio sam da se to radi kvartalno, a to se uradilo na godišnjem nivou", dodao je.

Na pitanje zašto ne da ostavku ako njega i medicinski dio Kriznog štaba ne sluša politički dio, odgovorio je pitanjem: "Da li zaista neko misli da je to pitanje koje je bitno u ovom trenutku?".

Smatra da se takvim pitanjima stvara javno mnjenje protiv Kriznog štaba.

"Valjda je jasno od početka da ne dajem ostavku, iz jednog jedinog razloga - da bi radio u korist javnog zdravlja. Ovakva pitanja se namerno postavljaju radi diskreditacije medicinskog dela Kriznog štaba. Nema nijednog jedinog razloga da ja lično dajem ostavku, niti iko drugi iz medicinskog dela Kriznog štaba", kazao je Kon.

Dodao da je medicinski dio Kriznog štaba dva puta imao na dnevnom redu pitanje ostavke i "nismo je dali, niti ćemo".

Na pitanje zašto nema novih mjera i kako je to na sjednici Kriznog štaba predstavila premijerka Ana Brnabić, on ponavlja da njeno objašnjenje nije razumio, ali da je "osnovna stvar i jedini rezultat sa sastanka Kriznog štaba da se sprovodi vakcinacija, koja je jedini izlaz iz ove situacije, i mere ne bi ništa promenile ako ne bude vakcinacije".

"Nevakcinisani ozbiljno nanose štetu time što onemogućavaju čitav jedan prostor koji se koristi za lečenje nevakcinisanih, smanjenjem kapaciteta za non-kovid bolesti i proširenjem kapaciteta za kovid obolele. Govor protiv vakcinacije nije više samo mišljenje, već je ozbiljno uticanje na situaciju u zemlji", navodi Kon.

On ističe da je posebno važno da se mladi vakcinišu jer oni imaju mnogo kontakata i tako više šire virus.