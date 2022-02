Kon: Najgore je u završnici da se dogodi neka teška forma bolesti

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon kaže da je Srbija daleko od toga da može da se opusti i da najavljuje kraj epidemije. Kon je poručio da se nalaze u završnici, a najgore je u samoj završnici nečega da se dogodi neka teška forma bolesti, zato treba apelovati na ljude da poštuju mjere.

Ističe da je vakcinisanost nedovoljna i da ne mogu da se porede sa zemljama koje imaju preko 80 odsto vakcinisanih, pa mogu da razmišljaju o potpunom ukidanju mjera.

Krajem ove nedjelje biće dvije godine od kako je saopšteno da je i u Srbiji potvrđen prvi slučaj virusa korona. Od tog 6. marta 2020. godine pozitivan nalaz testa dobila su 1.908.272 građana.

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon rekao je, gostujući u Dnevniku RTS, da je ovo nedjelja u kojoj će vidjeti da li će se nastaviti pad obolijevanja, jasno je bilo tokom prethodnih nekoliko nedjelja da se taj pad zadržao i poslije formiranja školskih kolektiva i da se nastavlja.

"U toku ove nedelje može se pretpostaviti da će taj broj biti između 2.000 i 2.600 ukoliko se pad nastavi, ako dođe do većeg broja prosečno moramo da kažemo da se to usporava i da je posledica početka škola, prekida raspusta i povratka sa godišnjeg odmora. Ali to ćemo sačekati", kaže Kon.

Te dvije nedjelje su bitne, kako smo govorili ranije, tako će biti i sada, ne vidi se šta bi moglo da poremeti taj pad, napominje Kon.

Prema njegovim riječima, ono što se može pretpostaviti ako se pad nastavi da će on u drugoj polovini marta doći na trocifrene brojeve, a optimistički je ono što se može naslutiti ako ne dođe do iznenađenja i pojave novih varijanti.

Šta bi promijenio

Smatra da pripremljenost svijeta za pandemiju nije bila dovoljna, niko nije bio spreman sa zaštitnom orpemom i s rezervama lijekova.

"Ono što je Srbija uradila i što je dobro uradila je što je proglasila vanredno stanje, gde je efikasno i ubrzano sve nabavila što je bilo potrebno. Ja bih to uvek ponovo uradio", kaže on.