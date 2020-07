Kon: Nema dokaza za tvrdnje da je virus u Srbiji agresivniji

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da nema dokaza da je virus korona iz Srbije agresivniji, kao što to tvrde zvaničnici iz Italije, ali i poručuje da je sada baš svima jasno da se nalazimo u ozbiljnoj situaciji koja je nepovoljna s tendencijom da pređe u vanrednu.

Kon je za TV Pink podsjetio da je svojevremeno govoreno da je virus koji dolazi iz Italije, posebno Lombardije, i Švajcarske agresivniji.

"Nije to virusološki dokazano. Svako može da iznese svoj utisak, ništa drugo tu ne bih komentarasao. Verovatno tako doživljavaju, treba da se setimo na samom početku da smo mi vrlo slično pričali", rekao je Kon povodom tvrdnji iz Italije da je soj virusa u Srbiji agresivniji i zarazniji od onog iz Italije i da su njihovi rezultati pokazali da ima jednu mutaciju koju oni ne poznaju.

Na pitanje da li jedna osoba može da se zarazi virusom korona dva puta, Kon je rekao da se pominju pojedini slučajevi ponovnog obolijevanja i onih koji su već bili oboljeli.

"Ali, da je neko to izjavio da je to opšta pojava, to je prvenstveno pisanje medija i onoga što deluje kao utisak. Pojedinačni slučaj pretvarati u nešto što je kod većine, jednostavno nije istina", naveo je Kon.

Napomenuo je da kod većine imamo dugotrajni imunitet i za sada je još stav Svjestske zdravstvene organizacije da se očekuje da taj imunitet traje između 12 i 18 mjeseci.