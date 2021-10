Kon: Nikada neću zaboraviti uzvikivanje "Mengele"

BEOGRAD - Povodom prijetnji i uvreda koje su im uputili protivnici epidemijskih mjera i vakcinacije, epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da to nije očekivao, a Predrag Kon da nikad neće zaboraviti uzvikivanje "Mengele".

"Moram da priznam da nisam očekivao. Ja sam čak mislio da s obzirom na to da sam se slobodno kretao svuda, da tamo gde ja živim i oko mene i da u gradu koji je moj grad, nikada do sada nisam imao ni mrki pogled, a kamoli da mi neko nešto dobaci ili kaže. Ono što mene više brine jeste što je i moja porodica na ovaj način ugrožena i to je važnije nego ja", kaže epidemiolog Branislav Tiodorović.

Epidemiolog Predrag Kon kaže da nikada neće zaboraviti uzvikivanje "Mengele", prenosi RTS.

"Ono što nikad zaboraviti neću je uzvikivanje "Mengele". To je nacistički zločinac. Ljudi ne shvataju kakva je to teška uvreda kada sam ja u pitanju sa svojim jevrejskim poreklom. Dakle, jednostavno toliko imam čvrsto ubeđenje da radimo jedan izuzetan posao, posebno značajan za stanovništvo Srbije, da sam miran potpuno", poručuje Kon.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je sinoć proteste koji su organizovani ispred stanova doktora Predraga Kona i Bratislava Tidorovića kao skandalozne.