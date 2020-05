Kon: Nismo ni blizu pobede nad koronom

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da nismo ni blizu pobede nad korona virusom i naglasio da se zdravstveni sistem Srbije brzo adaptirao da kompletno odgovori jednom snažnom udaru, dodajući da je ''pokazao vitalnost kojom treba da se hvalimo''.

"Mislim da smo solidno, pa čak i uspešno premostili taj (prvi) talas. Videćemo šta će dalje biti, jer ne smemo da se previše opuštamo. Još nismo ni blizu pobede, jer pobeda podrazumeva da virusa nema, kao i nijednog smrtnog ishoda duži period. Verovatno ćemo imati neki predah tokom leta, a onda ćemo ponovo morati da se pripremimo za zimu ili poznu jesen", rekao je Kon, prenosi Novosti.

Na pitanje da li to znači da očekuje pojavu drugog talasa oboljevanja od Kovida 19 i da li bi on mogao da bude jači, Kon je odgovorio da ''to baš i nije lako procenjivati''.

"Ima mišljenja lekara da do toga neće doći, ima i onih koji kažu da će talas biti blaži. Prilično sam uzdržan po tom pitanju jer još nemamo podatak kakav nam je kolektivni imunitet", rekao je Kon.

Na pitanje šta očekuje od istraživanja koje će pokazati koliki je stepen kolektivnog imuniteta u Srbiji, on je rekao da očekuje da ''prokuženost neće biti jednaka u svim delovima Srbije''.

"I mislim da neće biti masovna, već daleko od toga. Mislim da postoji, ali da to nije dovoljno. Različita mišljenja o tome postoje i medju epidemiolozima i medju lekarima u Kriznom štabu za suzbijanje kovida-19", rekao je Kon.

Ali, kako je dodao, ''i kad dobijemo rezultate, to će biti samo procjena, da bismo tačno znali, morali bismo sve gradjane da testiramo, a to je praktično nemoguće''.

On je rekao da će uskoro biti donesena uredba po kojoj će ''firme biti u obavezi da naprave svoj plan zaštite u toku pandemije, jer će ona trajati dugo''.

Kako je naveo, ''to znači da firme moraju da obezbijede i upotrebu zaštitnih sredstava i opreme, dezinfekcionih sredstava na ulazu i u prostorijama, to će biti obavezno''.

"Zasad mislimo da je bolje da ko god može da radi i dalje od kuće, to i čini, dok ne ustanovimo da virusa više nema u cirkulaciji. To je preporučljivo, ali zavisi i od procene poslodavaca", rekao je Kon.

On misli da je najbolje provesti ljetni odmor u Srbiji.

"Ovde znamo kakva je sitaucija, a tamo negde znamo ono što nam saopštavaju", rekao je Kon.